Tipy od expertů, jak si správně vychutnat listovou zeleninu

Nové vědecké postřehy o salátu

Když se řekne „potrava pro svaly“, nejspíš se ti vybaví proteiny, že? Rozumná odpověď. Ale vezmi v úvahu tohle: na sílu tvých svalů může mít velký vliv to, jestli jíš listovou zeleninu, nebo ne – bez ohledu na příjem proteinů. Tvrdí to nedávná studie zveřejněná v časopise The Journal of Nutrition.



Jak to funguje? Listová zelenina, jako je kadeřavá kapusta, rukola, špenát, zelí, mangold, salát nebo listy červené řepy, obsahuje sloučeniny zvané nitráty. „Tvoje tělo je proměňuje na oxid dusnatý, který zlepšuje fungování krevních cév,“ vysvětluje Ryan Andrews, registrovaný dietetik a hlavní odborník na výživu a poradce v Precision Nutrition. Konkrétně zlepšuje krevní oběh, podporuje přenos živin a kyslíku a pomáhá odbourávat odpadní produkty. „Díky tomuhle komplexnímu vylepšení funkčnosti cév ti konzumace listové zeleniny dodá sílu a zlepší regeneraci, i když nejsi špičkový sportovec,“ říká autor studie Marc Sim, Ph.D., postdoktorální výzkumník na School of Medical and Health Sciences na Edith Cowan University.



Když se tahle zelenina stane pravidelnou součástí tvého jídelníčku, budou z toho mít prospěch taky tvoje střeva. Gastrointestinální systém (tvoje trávicí ústrojí) tvoří miliony bakteriálních mikrobů, a to jak hodných, tak zlých. Podle Shiva Desaie, MD, gastroenterologa z Austin Gastroenterology, můžou mít vliv např. na tvoji hmotnost, krevní cukr a zdraví mozku. Studie publikovaná v časopise The ISME Journal zjistila, že listy zeleniny obsahují cukr zvaný sulfochinovóza podporující růst hodných mikrobů, kteří vytvářejí příznivé bakteriální prostředí.



O tyhle výhody ovšem přijdeš, pokud se nepřiblížíš pěti porcím zeleniny za den, což je obecně doporučovaná dávka – podle Andrewse to platí pro většinu lidí. (Sim ale poznamenává, že pokud je jedna z tvých denních porcí zeleniny ve formě něčeho zeleného a listnatého, můžeš si tak přinejmenším otevřít cestu k nitrátovým požitkům.) Pro tvoji informaci: jedna porce jsou zhruba dva hrnky syrové zeleniny (jeden hrnek vařené). „Ještě líp uděláš, když sníš víc než pět porcí, ale radši nepřekračuj deset porcí několik dní po sobě, ať svoje tělo ušetříš nutnosti zpracovávat takové množství vlákniny,“ radí Andrews.