Jak vylepšit svůj každodenní trénink

01. Objektivně zhodnoť situaci.



Pokud si chceš jít za svými cíli, musíš znát svoji startovní čáru. Joslyn Thompsonová Ruleová, koučka z programu Nike Master Trainer, například říká, že pokud chceš znova rychle nebo pravidelně běhat pět kilometrů, tak je dobré začít tím, že si trať projdeš kombinací běhu a chůze a zjistíš si, jak dlouho ti to potrvá. Pokud chceš znova s přehledem cvičit kliky, tak se polož na zem a ověř si, kolik jich zvládneš. Říká se tomu srovnávací cvičení a je to dobrý způsob, jak si pokaždé změřit svoje pokroky.



Varování: vyhýbej se pokušení srovnávat svůj současný stav s dřívější, zdatnější verzí svého já. Fearon radí, ať to neděláš, protože se pak příliš fixuješ na dosažení výsledků. Pokud zvýšíš tempo příliš brzy, můžeš si přivodit zranění. „Když si uvědomíš, že nezvládáš tolik co dřív, může to být nepříjemné zklamání, které často vyvolá negativní odezvu a pokles motivace,“ vysvětluje Fearon. „Cvičení je navíc často náročnější, než jak si ho lidé pamatují. Když se do toho pak znova pustí, ale chybí jim dřívější zdatnost, může to v nich probouzet ještě větší frustraci,“ dodává. Může tě to znova přikovat ke gauči, ze kterého se už nezvedneš. Snaž se proto hledat motivaci v minulosti: když to šlo dřív, může to jít i teď.





02. Stanov si plán a pevně se ho drž.



Když si opatříš správné ingredience a postupuješ krok za krokem podle receptu, tak (většinou) dosáhneš výsledku, který očekáváš. To samé platí i o cvičení. Přesně si naplánuj, jak má tvoje cvičení vypadat, a očekávané výsledky na sebe nejspíš nenechají dlouho čekat. „Možná ti to pomůže v tom, že si pak na sebe nenabereš příliš velkou zátěž naráz,“ říká Fearon. A snadněji si pak udržíš svoje tempo, když se ti něco postaví do cesty (např. časově náročný projekt nebo nevydařený týden s partnerem).



Při sestavování plánu vycházej z toho, k jaké aktivitě se chceš vrátit a jestli si chceš udržet dřívější praxi nebo se chceš v nějaké dovednosti zdokonalit. „Pak si zkus vytyčit týdenní cíl (např. trénovat třikrát týdně), měsíční cíl (např. zvýšit svoji sílu při mrtvých tazích) a tříměsíční cíl (vytvořit si osobák v mrtvých tazích),“ říká Rothstein a doporučuje, ať si cvičení plánuješ nejmíň týden dopředu.



První tři nebo čtyři týdny doporučuje začít se dvěma až třemi cvičeními s nízkou nebo střední intenzitou, aby se svaly postupně zahřály, ale nedošlo k jejich přetížení. Pak můžeš přidat jedno další cvičení týdně a pak další a zase další, až se dostaneš na šest cvičení týdně, což je asi tak maximum toho, co se dá dělat v nejlepší formě. Až zvládneš pravidelně cvičit nejmíň čtyři dny v týdnu, můžeš si (nanejvýš) dvakrát nebo třikrát týdně zvýšit intenzitu cvičení.



Bolelo tě dřív po cvičení celé tělo, ale teď do 48 hodin po jeho skončení cítíš jenom malou nebo vůbec žádnou bolest? Podle Rothsteina je to známka toho, že si můžeš přidat další závaží na činku nebo zvolit náročnější pohyb. Pokud jde o kardio, tak Rothstein doporučuje začít se středně intenzivním cvičením po dobu 30–45 minut, které zvýší aerobní kapacitu. Pak si můžeš svoje lekce každý týden prodlužovat o pět minut. Až budou mít délku, jaká ti vyhovuje, zaměř se na zvýšení intenzity. Nasaď rychlejší tempo, zvol si vyšší odpor nebo náročnější sklon. Nebo dělej kratší a méně časté pauzy na odpočinek.