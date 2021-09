Pět signálů, že tvoje tělo potřebuje den na odpočinek a regeneraci, podle odborníků

2. Trénování ti připadá náročnější než obvykle.

Pokud běžně zvládáš kilometr pod 6 minut, ale najednou se ploužíš 7minutovým tempem, nebo když máš při zvedání 60 procent obvyklé zátěže pocit, že zvedáš auto, je to varovný signál od tvého těla.

„Není to tím, že by tvoje svaly přes noc zeslábly (hrůza pomyslet!), ale tím, že je přetížený tvůj centrální nervový systém – výpočetní centrum těla, které řídí reakce a přijímá a odesílá zprávy z jiných částí těla,“ říká Watkins. „Pokud se nervový systém nezotavil ze stresu, kterému byl předchozí den vystaven, nedokáže mozek posílat zprávy do svalů tak rychle, jako normálně, a to se může projevit zpomalením nebo větší náročností cviků.“