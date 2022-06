Odborníci radí, jak pomocí pohybu zvládat těhotenské bolesti

Co se děje: „Kulatý vaz je provazovitá struktura, která spojuje horní část dělohy s vnitřní stranou třísel po obou stranách. Růst tvého děťátka tento vaz roztahuje, a to může způsobit křeče a vystřelující bolest v tříslech, pochvě nebo přední části boků,“ říká Nwabuebová. „Často se to stává, když se otáčíme nebo měníme polohu, protože vystouplé bříško vepředu se pohybuje rychleji, než se vaz může roztáhnout,“ vysvětluje Proulxová.



Jak to zvládnout: „Podepření téhle oblasti těla před otáčením nebo postavením může zabránit vystřelující bolesti,“ říká Proulxová. Doporučuje, aby si žena před otáčením svoje bříško „objala“ tak, že zatáhne břišní svaly nebo dokonce rukama bříško nadzvedne, a pak se pohybuje rameny a boky v jedné linii.



„Pomoct můžou taky protahovací cviky na kyčelní klouby. Zkus si v posteli lehnout na záda s pokrčenými koleny. Dejme tomu, že tvoje pravá strana není uvolněná. Lehni si těsně k pravé straně postele a pravou nohu z postele svěs. Zhruba 30 sekund se zhluboka nadechuj a vydechuj, až ucítíš jemné protažení před pravou kyčlí. Tak dlouho, dokud ti to nestačí,“ radí Nwabuebová a doporučuje zvětšit efekt protažení přitažením levého kolena k hrudníku. „V případě potřeby strany obměň a cvičení opakuj.“





A co tvůj tréninkový plán jako takový? „Odpočinek sice není nejlepší lék na každodenní těhotenské bolesti, ale ani při cvičení není vhodná doba na jejich překonávání,“ říká Proulxová. „Zkus snížit intenzitu, délku trvání a rozsah pohybu (i když se do toho vnitřně chceš pořádně opřít), aby ses cítila pohodlněji,“ říká Proulxová.

Bez ohledu na to, jak se pohybuješ, poslouchej svoje tělo – jestli v těhotenství existuje nějaké „pravidlo“, tak je to právě tohle pravidlo. A vždycky, když se necítíš dobře, přestaň. Cvičení by ti vždycky mělo přinést lepší, nikoli horší pocit, a ani v těhotenství to není výjimkou.