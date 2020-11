Jak regenerace ovlivňuje tvůj imunitní systém

Co se pak může stát, je to, že se imunitní buňky snaží odstranit zánět (ale nemůžou), takže jsi vůči vnějším patogenům zranitelnější. „Chronický zánět tělo rozptyluje, když by mělo bojovat proti útočníkovi, kterého máš přímo před nosem,“ vysvětluje Bagley.



Tady zjistíš, jak optimalizovat plán regenerace tak, aby obranný tým těla zůstal nedotčený.