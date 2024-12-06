Sette vantaggi di correre al mattino

Sette benefici di una corsa mattutina
Sport e attività
Una corsa mattutina non solo aiuta a rafforzare la tua dedizione all'attività fisica, ma può offrirti anche una serie di sorprendenti benefici.
Il running offre una varietà di benefici ben documentati per la salute. Quando corri, bruci calorie, rafforzi il cuore, aumenti la resistenza e migliori il fitness cardiorespiratorio.
Ma non solo. La tua routine di jogging potrebbe persino farti vivere più a lungo. Infatti, alcuni studi sostengono che nei runner la percentuale di mortalità prematura sia più bassa del 25-40% e che vivrebbero indicativamente tre anni in più rispetto a chi non fa running.
Ma hai mai pensato se c'è un momento più indicato per andare a correre? Molti corrono dopo il lavoro o nel pomeriggio, perché sono gli orari che meglio si incastrano nei loro programmi. Tuttavia, se hai la possibilità di correre all'inizio della giornata, potrai godere di determinati vantaggi. Il running mattutino offre benefici considerevoli che potrebbero convincerti a infilarti le scarpe allo spuntare del sole come nuova abitudine.
Sette benefici del running mattutino
Molte persone apprezzano la quiete e la tranquillità di una corsa mattutina. In estate, uscire a correre prima che le temperature salgano vertiginosamente può anche rendere l'allenamento più piacevole. Inoltre, una corsa mattutina può aiutarti a iniziare la giornata con un senso di appagamento. Una sessione di attività fisica di prima mattina offre anche questi altri benefici.
1.Migliora la preparazione per le gare
Se hai una gara in vista, puoi prepararti al meglio ricreando le condizioni della competizione durante l'allenamento.
Le corse agonistiche, in genere, si svolgono al mattino, specialmente quelle lunghe come la maratona o la mezza maratona. Quindi più alleni il tuo corpo a dare il meglio nelle prime ore del giorno, più facile sarà correre bene durante la gara. Se pratichi il running mattutino con regolarità il tuo corpo si abituerà ad alzarsi presto per andare a correre o fare jogging.
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2.Sprona a prendersi cura di sé
Quando inizi la giornata con una sessione di running, hai a cuore la tua salute e il tuo benessere, perché dare priorità ai propri bisogni equivale a prendersi cura di sé. Secondo il National Institutes of Mental Health, avere riguardo per se stessi può aiutare a gestire lo stress e ridurre il rischio di malanni, oltre che dare una bella sferzata di vitalità. E quando ci si prende cura di se stessi per primi, si può scoprire di avere una maggiore disponibilità per prendersi cura degli altri, ad esempio familiari, colleghi di lavoro o amici.
3.Contribuisce a promuovere regolarità e frequenza
Ci sono persone bravissime a ritagliarsi il tempo per una corsa quotidiana a qualsiasi ora della giornata. Altre, invece, trovano pretesti per rimandarla o addirittura per evitarla man mano che le ore passano.
Le distrazioni possono interferire con i buoni propositi in qualunque momento, ma è più facile che gli impegni familiari o professionali, oltre che altre incombenze, aumentino con il passare delle ore e ti impediscano di allenarti. Esistono anche alcune ricerche a supporto di questa tesi.
Uno studio del 2020, pubblicato da Exercise and Sport Sciences Reviews, ha rilevato che una routine mattutina regolare può aumentare sia la costanza nel fare esercizio fisico che la perdita di peso in chi ne ha bisogno.
4.Aumenta la concentrazione e la produttività mentale
Se vai a correre prima che la giornata di lavoro abbia inizio, aumenti le tue chance di essere al top in ambito professionale. Una bella sessione di allenamento mattutino può aiutarti a funzionare meglio a livello mentale. Alcune ricerche hanno rivelato che nelle due ore successive all'esercizio fisico è possibile notare un miglioramento delle funzioni mentali, tra cui memoria, capacità di risoluzione dei problemi e di prendere decisioni, flessibilità cognitiva, fluenza verbale e controllo inibitorio. L'attività fisica può inoltre contribuire a mantenere i livelli di attenzione quando la stanchezza si fa sentire. Infine, ci sono studi secondo cui il binomio esercizio mattutino-colazione può aiutare gli adolescenti a rendere di più nei test scolastici.
5.Aiuta a migliorare la qualità del sonno
Un allenamento mattutino può favorire una migliore qualità del sonno rispetto a un workout pomeridiano o serale. Infatti, in uno studio del 2014, pubblicato su Vascular Health and Risk Management, si è stabilito che il momento più propizio per praticare l'esercizio aerobico è proprio la mattina presto.
Esistono anche altre ricerche a supporto di queste conclusioni. Uno studio su persone più anziane pubblicato da Sleep Medicine ha rivelato che gli allenamenti mattutini possono essere particolarmente utili per chi fatica ad addormentarsi. Un'altra ricerca ha suggerito, viceversa, che gli allenamenti serali ad alta intensità (entro un'ora prima di andare a dormire) possono compromettere il sonno.
6.Può contribuire a regolare la pressione sanguigna
Alcune ricerche sostengono che una sessione mattutina di esercizio fisico può aiutare le persone che soffrono di ipertensione (pressione alta). Ad esempio, lo studio del 2014 citato poco sopra, condotto da Vascular Health and Risk Management, si è concentrato in modo specifico su alcuni soggetti affetti da pre-ipertensione. È così emerso che i partecipanti con una migliore qualità del sonno, raggiunta grazie all'esercizio fisico praticato al mattino, avevano una pressione sanguigna più bassa durante la notte. Questo valore più basso, secondo lo studio, promuove a sua volta un processo fisiologico rigenerante.
7.Può favorire il controllo del peso
Correre o fare jogging in qualsiasi momento della giornata può aiutarti a bruciare calorie, ridurre il grasso corporeo, favorire la perdita di peso e migliorare la composizione corporea. Secondo l'American Council on Exercise, una corsa di 40 minuti a un'andatura di circa 7 minuti al chilometro permette a una persona di 68 kg di bruciare circa 362 calorie. Se la stessa persona corresse invece a un'andatura di 5 minuti al chilometro, brucerebbe 521 calorie, che diventerebbero 725 con un'andatura di circa 3 minuti al chilometro. Un programma di jogging, unito a una dieta nutriente ma ipocalorica, può aiutarti a raggiungere e mantenere un peso ideale.
A ogni modo, i benefici dell'esercizio mattutino non si fermano qui. Secondo uno studio del 2016, pubblicato sul Journal of Nutrition and Metabolism, correre al mattino dopo il digiuno notturno può aumentare l'ossidazione dei grassi durante l'attività fisica e contribuire a farti mangiare meno nelle 24 ore successive.
Domande frequenti sulle corse mattutine
Esistono delle controindicazioni al running mattutino?
Sebbene fare jogging al mattino sia un vero toccasana sotto tanti aspetti, c'è da considerare anche il rovescio della medaglia. Innanzitutto, se esci troppo presto, potresti ritrovarti a correre al buio. Indossa capi con elementi rifrangenti così che gli automobilisti, i ciclisti e le persone alla guida di altri veicoli possano vederti.
Inoltre, potresti metterci un po' a scaldarti se la prima cosa che fai al mattino è andare a correre. Se andassi a correre prima di colazione potrebbe venirti fame, e un workout intenso di corsa o jogging può farti accusare la stanchezza nel pomeriggio.
Devo magiare prima di una corsa mattutina?
Gli esperti spesso consigliano di fare un piccolo spuntino composto da carboidrati facilmente digeribili (come i cereali, il porridge istantaneo o una banana) prima di un allenamento. Devi però considerare anche la tua tolleranza personale. Prova diversi tipi di snack, o a non mangiare niente, per capire cosa sia meglio per te.
Come faccio ad andare a correre al mattino presto se non sono una persona mattiniera?
Se al mattino fai fatica a scendere dal letto, alzarti presto e trovare il tempo per fare esercizio fisico può essere una vera impresa. Ma esistono alcuni accorgimenti da adottare per abituarti al jogging mattutino. Innanzitutto, prepara l'abbigliamento e le scarpe da running prima di andare a dormire. Almeno non dovrai pensare a cosa indossare al risveglio. C'è persino chi va a dormire già in tenuta da corsa.
Poi, inizia ad anticipare l'orario in cui vai a letto, così ti riposerai abbastanza pur alzandoti prima del solito. Infine, adotta una buona igiene del sonno. Spegni tutti gli schermi circa mezz'ora prima di coricarti, evita la caffeina in tarda giornata e rendi l'ambiente in cui dormi il più fresco e confortevole possibile. La corsa mattutina diventerà una parte integrante della tua routine molto prima di quanto tu possa immaginare.