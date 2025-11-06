Cosa indossare per correre d'inverno

Dalle eleganti canotte alle t-shirt avvolgenti a manica corta fino agli strati più aderenti a manica lunga, Nike offre un'ampia varietà di maglie per creare il tuo outfit da running per la stagione fredda.

Se cerchi traspirabilità e leggerezza, puoi scegliere tra una canotta Nike Fast Running o una canotta Nike Running. Entrambe sono opzioni senza maniche progettate con tecnologia Nike Dri-FIT e materiali morbidi, senza distrazioni. La canotta aderente Nike Pro combina la tecnologia traspirante con un tessuto in maglia elasticizzato e cuciture piatte per un fit comodo e avvolgente che offre sostegno chilometro dopo chilometro. Progettata per la traspirabilità, la canotta Nike Swift Running assorbe il sudore e si stringe in vita per abbinarla facilmente ad altri strati. Realizzata con tecnologia Dri-FIT, la canotta Nike Trail Running, leggera ed elasticizzata, presenta cuciture minimal per ridurre le irritazioni.

Se preferisci un top a manica corta, scegli la maglia Nike Stride Running con dettagli dal design rifrangente. Con maniche a raglan progettate per ridurre le irritazioni sotto le ascelle e tecnologia Dri-FIT ADV per un raffreddamento avanzato, questa maglia leggera è perfetta per concentrarti sulla corsa. Un altro top progettato per ridurre le irritazioni è la maglia Nike Swift Running, che abbina un tessuto leggero e traspirante a un ampio inserto posteriore in mesh per favorire l'eliminazione del sudore.

Per uno strato base con copertura extra, puoi optare per una maglia aderente a manica lunga. La maglia a manica lunga Nike Stride Running, con cuciture raglan per ridurre le irritazioni, è realizzata con un leggero tessuto in maglia e tecnologia Dri-FIT ADV per tenere la pelle asciutta. Anche la maglia a manica lunga Nike Swift Running è progettata per la massima morbidezza sulla pelle. Grazie al suo tessuto leggero, allontana il sudore dalla pelle e blocca i raggi UV.