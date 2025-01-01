Abbigliamento e scarpe Alexia Putellas: celebra la leggenda
Dagli allenamenti dopo il lavoro alle partite decisive del campionato, la nostra linea di abbigliamento e scarpe Alexia Putellas ti aiuta a dare il massimo in campo. Scopri maglie e shorts dal taglio essenziale, pensati per garantire la massima libertà di movimento, mentre le scarpe in materiali tecnici favoriscono prestazioni eccezionali. Non manca un'ampia gamma di taglie per adulti e ragazzi, così gli atleti e le atlete di tutte le età possono ispirarsi alla loro icona preferita mentre giocano.
Dai il meglio di te per la tua squadra con un paio di scarpe Alexia Putellas. Troverai una varietà di modelli con tacchetti adatti a diverse condizioni del campo, oltre a modelli per superfici indoor ed erba artificiale. La suola con design Cyclone 360 favorisce arresti immediati e rotazioni in qualsiasi direzione, mentre l'ammortizzazione sotto ai piedi contribuisce ad assorbire gli urti e gli impatti per proteggere muscoli e articolazioni. La tomaia si contraddistingue per la zona di tocco NikeSkin in mesh tecnico che avvicina il piede al pallone, migliorando il controllo e la precisione.
Allenarsi intensamente equivale a sudare, per questo il nostro abbigliamento Alexia Putellas è dotato di tecnologia Nike Dri-FIT. Le fibre tecniche allontanano il sudore dalla pelle, affinché possa evaporare rapidamente. I materiali che utilizziamo sono inoltre dotati di proprietà traspiranti per favorire una buona circolazione dell'aria ed eliminare così rapidamente il calore in eccesso, trasmettendoti una sensazione di freschezza più a lungo.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli l'abbigliamento e le scarpe Alexia Putellas contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.
Alexia Putellas è una centrocampista dell'FC Barcelona e un'icona del calcio femminile. Ha vinto tutti i principali trofei di club e premi individuali in Europa. Il suo stile combina eccezionale visione di gioco e precisione chirurgica. Le nostre scarpe Alexia Putellas riflettono queste qualità e aiutano i giocatori e le giocatrici a realizzare i propri sogni.