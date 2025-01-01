ALEXIA PUTELLAS

Abbigliamento e scarpe Alexia Putellas

Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Scarpa da calcio per terreni compatti
Nike Phantom 6 Low Elite
Scarpa da calcio per terreni compatti
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Scarpa da calcio per terreni morbidi
Nike Phantom 6 Low Elite
Scarpa da calcio per terreni morbidi
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Scarpa da calcio multiterreno
Nike Phantom 6 Low Academy
Scarpa da calcio multiterreno
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Scarpa da calcio per erba artificiale
Nike Phantom 6 Low Academy
Scarpa da calcio per erba artificiale
"ADORO ESSERE SOTTO PRESSIONE. MI DÀ LA SPINTA PER VINCERE."
– Alexia
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Scarpa da calcio per terreni morbidi
Nike Phantom 6 Low Academy
Scarpa da calcio per terreni morbidi
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Scarpa da calcio per erba artificiale
Nike Phantom 6 Low Elite
Scarpa da calcio per erba artificiale
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Scarpa da calcio per erba artificiale
Nike Phantom 6 Low Pro
Scarpa da calcio per erba artificiale
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Scarpa da calcio per terreni compatti
Nike Phantom 6 Low Pro
Scarpa da calcio per terreni compatti
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Scarpa da calcio per terreni compatti
Nike Phantom 6 High Elite
Scarpa da calcio per terreni compatti
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
Nike Tech
Nike Tech Giacca in tessuto – Uomo
Nike Tech
Giacca in tessuto – Uomo
Nike Pro
Nike Pro Shorts – Bambina/Ragazza
Nike Pro
Shorts – Bambina/Ragazza
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Nike LD-1000
Nike LD-1000 Scarpa – Donna
Nike LD-1000
Scarpa – Donna
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Scarpa da calcio multiterreno
Nike Phantom 6 Low Academy
Scarpa da calcio multiterreno
FC Barcelona 2025/26 Match – Away
FC Barcelona 2025/26 Match – Away Maglia da calcio ufficiale Kobe Dri-FIT ADV – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Match – Away
Maglia da calcio ufficiale Kobe Dri-FIT ADV – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Match – Terza
FC Barcelona 2025/26 Match – Terza Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV Total 90 – Donna
FC Barcelona 2025/26 Match – Terza
Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV Total 90 – Donna
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni cargo camo oversize a vita media – Donna
Nike Sportswear
Pantaloni cargo camo oversize a vita media – Donna
Nike Air Pegasus 2005
Nike Air Pegasus 2005 Scarpa – Donna
Nike Air Pegasus 2005
Scarpa – Donna
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni in tessuto denim – Donna
Nike Sportswear
Pantaloni in tessuto denim – Donna
Nike Field General "Butter"
Nike Field General "Butter" Scarpa – Donna
Nike Field General "Butter"
Scarpa – Donna
FC Barcelona 2025/26 Match – Terza
FC Barcelona 2025/26 Match – Terza Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV Total 90 – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Match – Terza
Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV Total 90 – Uomo
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Giacca ampia in tessuto con cappuccio – Donna
Windrunner Nike Sportswear
Giacca ampia in tessuto con cappuccio – Donna
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Scarpa – Donna
Nike Air Max SNDR
Scarpa – Donna
Nike Pro
Nike Pro Maglia a manica lunga con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Nike Pro
Maglia a manica lunga con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Nike One
Nike One Bra dal design allungato – Ragazza
Nike One
Bra dal design allungato – Ragazza
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Felpa a girocollo stampata in French Terry – Donna
Nike Sportswear Chill Terry
Felpa a girocollo stampata in French Terry – Donna
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8 Scarpa da calcio multiterreno – Ragazzo/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8
Scarpa da calcio multiterreno – Ragazzo/a
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Away
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Away Maglia da calcio replica Kobe Dri-FIT – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Kobe Dri-FIT – Uomo
Nike Pro
Nike Pro Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Pro
Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Terza
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Scarpa da calcio per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Scarpa da calcio per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Terza
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Nike Academy
Nike Academy Pantaloni da calcio Dri-FIT – Donna
Nike Academy
Pantaloni da calcio Dri-FIT – Donna
FC Barcelona 2025/26 Match – Home
FC Barcelona 2025/26 Match – Home Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV – Donna
FC Barcelona 2025/26 Match – Home
Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV – Donna
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio Dri-FIT – Donna
Nike Academy
Maglia da calcio Dri-FIT – Donna
FC Barcelona 2025/26 Match – Home
FC Barcelona 2025/26 Match – Home Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Match – Home
Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
FC Barcelona 2024/25 Stadium – Away
FC Barcelona 2024/25 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
FC Barcelona 2024/25 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Scarpa da calcio multiterreno – Ragazzo/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Scarpa da calcio multiterreno – Ragazzo/a
Nike Academy
Nike Academy Tuta da calcio in tessuto Nike Dri-FIT – Donna
Nike Academy
Tuta da calcio in tessuto Nike Dri-FIT – Donna
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Away
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Away Maglia da calcio replica Kobe Dri-FIT – Ragazzo/a
FC Barcelona 2025/26 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Kobe Dri-FIT – Ragazzo/a
Nike Strike
Nike Strike Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Donna
Nike Strike
Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Donna
FC Barcelona 2025/26 Match – Home
FC Barcelona 2025/26 Match – Home Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV – Ragazzo/a
FC Barcelona 2025/26 Match – Home
Maglia da calcio ufficiale Nike Dri-FIT ADV – Ragazzo/a
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Calze da calcio al ginocchio
Nike Dri-FIT Strike
Calze da calcio al ginocchio
Nike Strike
Nike Strike Maglia da calcio a girocollo per allenamento Dri-FIT – Donna
Nike Strike
Maglia da calcio a girocollo per allenamento Dri-FIT – Donna
Nike Strike
Nike Strike Pantaloni da calcio Dri-FIT – Donna
Nike Strike
Pantaloni da calcio Dri-FIT – Donna
Abbigliamento e scarpe Alexia Putellas: celebra la leggenda

Dagli allenamenti dopo il lavoro alle partite decisive del campionato, la nostra linea di abbigliamento e scarpe Alexia Putellas ti aiuta a dare il massimo in campo. Scopri maglie e shorts dal taglio essenziale, pensati per garantire la massima libertà di movimento, mentre le scarpe in materiali tecnici favoriscono prestazioni eccezionali. Non manca un'ampia gamma di taglie per adulti e ragazzi, così gli atleti e le atlete di tutte le età possono ispirarsi alla loro icona preferita mentre giocano.


Dai il meglio di te per la tua squadra con un paio di scarpe Alexia Putellas. Troverai una varietà di modelli con tacchetti adatti a diverse condizioni del campo, oltre a modelli per superfici indoor ed erba artificiale. La suola con design Cyclone 360 favorisce arresti immediati e rotazioni in qualsiasi direzione, mentre l'ammortizzazione sotto ai piedi contribuisce ad assorbire gli urti e gli impatti per proteggere muscoli e articolazioni. La tomaia si contraddistingue per la zona di tocco NikeSkin in mesh tecnico che avvicina il piede al pallone, migliorando il controllo e la precisione.


Allenarsi intensamente equivale a sudare, per questo il nostro abbigliamento Alexia Putellas è dotato di tecnologia Nike Dri-FIT. Le fibre tecniche allontanano il sudore dalla pelle, affinché possa evaporare rapidamente. I materiali che utilizziamo sono inoltre dotati di proprietà traspiranti per favorire una buona circolazione dell'aria ed eliminare così rapidamente il calore in eccesso, trasmettendoti una sensazione di freschezza più a lungo.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli l'abbigliamento e le scarpe Alexia Putellas contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.


Alexia Putellas è una centrocampista dell'FC Barcelona e un'icona del calcio femminile. Ha vinto tutti i principali trofei di club e premi individuali in Europa. Il suo stile combina eccezionale visione di gioco e precisione chirurgica. Le nostre scarpe Alexia Putellas riflettono queste qualità e aiutano i giocatori e le giocatrici a realizzare i propri sogni.