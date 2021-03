1. Pianifica la tua settimana di allenamento.



Secondo Falsone, un programma strutturato, in cui vengono riportati sia i giorni di allenamento intenso che quelli più leggeri, presenta molti vantaggi. Ci rende più responsabili nei confronti dei nostri workout e ci giustifica ad allentare il ritmo quando è necessario. Inoltre, offre una visione d'insieme più ampia sull'allenamento. Con il programma della settimana sotto gli occhi, capisci, ad esempio, che la corsa di recupero di mercoledì serve a riprendersi dagli sprint di martedì e a conservare le energie per la sessione di forza di giovedì.

Di seguito troverai un programma consigliato da Falsone adatto a qualsiasi esigenza:



· Lunedì: allenamento intenso

· Martedì: ancora allenamento intenso

· Mercoledì: giorno di ripresa*

· Giovedì: aumenta nuovamente il ritmo

· Venerdì: ultimo allenamento intenso della settimana

· Sabato: giorno di ripresa*

· Domenica: fai una passeggiata a piedi o in bici o qualsiasi altra cosa ti diverta (e che ti consenta di rispettare il distanziamento fisico) con un amico o un familiare. Falsone spiega: "In questo giorno, è sufficiente rimanere in attività ed estendere il proprio stile di vita sano a tutto ciò che si fa". Un giorno di pausa prima di ricominciare il lunedì successivo.

*Se senti indolenzimento dall'allenamento del giorno prima, durante i giorni di ripresa, potresti ripetere una versione meno intensa del workout in questione. Secondo uno studio pubblicato su "PLOS One", far lavorare in modo leggero i muscoli indolenziti li aiuta a recuperare più che lasciarli completamente a riposo o lavorare su altri muscoli.



2. Controlla le statistiche e preparati a ricalibrare.



Lo sforzo nei giorni di ripresa deve essere abbastanza basso da permettere al corpo di ripararsi e ricaricarsi, ma non così basso da non lavorare affatto. Il modo più semplice per raggiungere questo equilibrio è usare un dispositivo di monitoraggio della frequenza cardiaca (uno smartwatch solitamente va bene) e assicurarsi di non superare il 50-60% della propria frequenza cardiaca massima. Inoltre, Falsone spiega che, se non disponi di mezzi tecnologici, puoi pensare al tuo sforzo in una scala da 1 a 10, dove 1 equivale a stare sdraiati sul divano e 10 equivale a crollare per lo sfinimento, e cercare di rimanere tra il 4 e il 5.



Durante la sessione, regola lo sforzo in base alle necessità. Meeusen afferma: "Bastano i primi 10-15 minuti per capire di cosa ha bisogno il corpo". Presta attenzione ai segnali fisici che ti indicano di diminuire il ritmo, come fitte, dolore e affanno, e ai segnali mentali, come il ripetersi continuamente: "Questo allenamento è orribile". D'altro canto, se invece percepisci di non star facendo nulla, puoi aumentare un po' l'intensità dell'allenamento.



3. Adotta il giusto approccio.



Secondo Falsone, la mentalità da recupero, per essere davvero efficace, deve essere diversa da quella dei giorni in cui dai il massimo, a iniziare dalle playlist che ascolti. La specialista prosegue: "La musica è ottima per calibrare lo sforzo, perché tendiamo ad adattare il nostro ritmo ai battiti per minuto (100, ad esempio) della canzone ascoltata".

Puoi anche calarti nei panni giusti. La ricerca suggerisce che l'outfit influisce su ciò che percepiamo e il modo in cui agiamo. Ad esempio, un gruppo di cinque studi pubblicato su "Social Psychological and Personality Science" ha scoperto che indossare abiti più formali rendeva le persone più risolute e sicure di sé. Se vuoi far capire al cervello che non hai intenzione di dare il massimo, al posto della canottiera da corsa o delle sneakers per le lezioni di HIIT, indossa una t-shirt comoda e un paio di scarpe ammortizzate per tutti i giorni. Ancora meglio, secondo Falsone, è rimanere a piedi scalzi (se non si va a correre), per spostare l'attenzione del corpo sull'equilibrio e sulla propriocezione.

Infine, secondo Meeusen, gli allenamenti nei giorni di ripresa andrebbero passati in un contesto tranquillo. È più facile raggiungere un'andatura rilassata in un paesaggio calmo e pittoresco che sulla pista da atletica in cui superi i tuoi record personali.