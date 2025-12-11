Cinque modi per portare lo yoga nella tua vita quotidiana

La respirazione è uno dei metodi più efficaci per calmare il sistema nervoso. Tecniche come la respirazione 4-7-8, che prevede di inspirare per quattro secondi, trattenere il respiro per sette secondi e poi espirare per altri otto secondi, favoriscono il rilassamento e la concentrazione nel tempo. Inoltre, il fatto di allungare la colonna vertebrale durante la respirazione contribuisce a migliorare la postura e creare una sensazione di apertura.

Secondo vari studi, praticare una respirazione lenta e controllata influisce positivamente sulla variabilità della frequenza cardiaca, un indicatore della resilienza allo stress.

Non è necessario sedersi e stare immobili per esercitare la mindfulness: puoi farlo mentre guidi, cammini o ti sposti per andare a lavoro. Presta attenzione al respiro e al corpo per mantenere la mente pronta e vigile. Prova ad ascoltare un podcast rilassante o semplicemente il tuo ritmo mentre inspiri ed espiri per rafforzare il tuo focus quando sei in movimento.