Devo correre prima o dopo un allenamento di forza? 

"È piuttosto semplice", afferma Raquelle Felder, P.T., D.P.T. e titolare di San Diego Mobile Rehab and Physical Therapy. "È meglio iniziare con gli esercizi mirati a raggiungere il tuo obiettivo finale, perché è all'inizio dell'allenamento che hai più energia e concentrazione."

Quindi, ad esempio, se il tuo obiettivo principale è aumentare la forza, Silva consiglia di iniziare con il sollevamento pesi. "Al contrario, se la tua priorità è migliorare la resistenza aerobica, iniziare dalla corsa ti assicura l'energia necessaria per allenarti efficacemente", afferma. "I sistemi di energia e le capacità di recupero del tuo corpo sono limitati, quindi strutturare i tuoi allenamenti in modo strategico ti consente di ottenere il massimo."