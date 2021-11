Le migliori borse per la palestra per il training

I manici della borsa da palestra non sono solo un elemento estetico, ma anche funzionale. Puoi sicuramente portare il borsone in spalla, ma se trasporti oggetti pesanti e per tragitti lunghi, pensa a quanto male potrebbe fare alla tua postura.

L'utilizzo prolungato di borse a spalla può portare a varie deviazioni posturali, secondo un piccolo studio del 2012 pubblicato su Studies in Health Technology and Informatics. Lo studio sostiene che sollecitazioni e tensioni sulla colonna vertebrale possono causare dolore e persino la scoliosi posturale. Gli zaini a due spallacci vengono consigliati in uno studio del 2015 del Journal of Human Kinetics e per un motivo simile: riducono la probabilità di sviluppare mal di schiena.

Il rischio di farti male alle spalle non dovrebbe dissuaderti dall'utilizzare un borsone, se è quello che ti serve per trasportare i tuoi articoli da palestra. A volte, uno zaino non è abbastanza grande o, se lo è, è scomodo e ingombrante.

Perché non ottenere il meglio di entrambi con una borsa da palestra dotata di cinghie ergonomiche? Molti borsoni sono dotati di tracolla rimovibile e due

manici. Puoi quindi optare per uno zaino o un borsone trolley. E se proprio non puoi fare a meno di portare la borsa da palestra in spalla, assicurati almeno di alternare tra destra e sinistra.

Qualunque cosa tu decida (una, due o entrambe), assicurati di acquistare una borsa da palestra con una tracolla imbottita. Non c'è niente che ti farà pentire di più del tuo acquisto che delle cinghie scomode sulle spalle.

Scegli delle cinghie con imbottitura che non si usureranno dopo alcuni utilizzi. L'imbottitura deve durare per molte, moltissime sessioni di allenamento. Ad esempio, molte borse da palestra Nike sono dotate di ammortizzazione Nike Max Air nelle cinghie per un comfort personalizzato.