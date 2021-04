Effetto domino calcio femminile

Visibilità crescente

Non è stata un'esperienza facile, ma il torneo giocato in Francia la scorsa estate ha innescato un cambiamento. Per le giocatrici e per tanti altri ha segnato un punto di svolta, un momento in grado di creare, come ha già fatto per alcuni versi, un effetto a catena nella crescita del calcio femminile. Le partite sono state seguite in tutto il mondo da un numero record di persone, oltre 1 miliardo. Anche oggi, l'interesse continua a essere alto.



Nei mesi successivi alla fine del torneo, il numero di spettatori alle partite di calcio femminili dei campionati di massima serie è cresciuto, raggiungendo per alcuni eventi nazionali e internazionali numeri da record. È il caso della partita giocata a San Paolo il 16 novembre 2019: lo stadio del Corinthians ha ospitato 28.609 spettatori per la prima partita al femminile in quella sede. E sedute proprio lì, sugli spalti, c'erano Sofia, Gabi e Nicoly, testimoni di un'affluenza di pubblico che eguagliava quelle di solito riservate al calcio maschile.