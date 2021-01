Istantanee: trovare la comunità grazie al netball con Maggi Gao

L'idea prevalente è che il netball sia uno sport "femminile". Come ti fa sentire?

Ricordo che, quando ero più giovane, mi sentivo un po' a disagio perché praticavo uno sport "da femmine". Penso che ciò abbia implicitamente fatto pensare a molte persone che non fosse uno sport al livello dei ragazzi. Ma quando sono cresciuta, [mi sono resa conto] che richiede molta più precisione e agilità rispetto a molti altri sport. Se lo paragonassimo [a un altro sport], potrebbe essere simile al rugby a 7, per la potenza e la velocità richieste... In realtà, esiste un'importante lega di netball maschile in Australia, che non lo pratica a livello professionistico, ma è cresciuta così tanto che questi giocatori stanno effettivamente formando una squadra di netball maschile che giocherà presto a quel livello. Ecco quanto è importante questo sport. Nei paesi in cui il netball è molto popolare, è visto come uno sport ideale per donne e uomini.