I benefici di un bagno con i sali di Epsom

Coloro che credono nei benefici dei bagni con sali di Epsom ritengono che, in acqua calda, il magnesio si sciolga e venga assorbito dal corpo attraverso la pelle, con vantaggi evidenti.

Perché il magnesio è utile, soprattutto per il recupero post-allenamento? "Il magnesio è un minerale essenziale, presente nel corpo, che favorisce il normale funzionamento dei muscoli, tra cui la contrazione e il rilassamento", afferma Dennis A. Cardone, D.O, specialista di medicina dello sport e medico di squadra per programmi di atletica, incluso il torneo di tennis degli U.S. Open. In realtà, questo nutriente mantiene in salute e in funzione non solo i muscoli, ma anche le ossa, il cuore e quasi ogni altro organo del corpo umano.

"A volte le persone con carenze di magnesio sono soggette a crampi e dolori muscolari", sostiene Jason Machowsky, CSCS, e fisiologo dell'esercizio fisico. Uno studio di piccola entità condotto su ciclisti professionisti ha anche dimostrato che gli integratori di magnesio favoriscono il recupero dopo un'attività fisica intensa e hanno un "effetto protettivo contro il danno muscolare". Machowsky avverte, però, che gli integratori vanno assunti sotto la guida di personale medico o con specializzazione in dietologia. Per fortuna, è presente in molti alimenti naturali, come le verdure a foglia verde, i legumi, la frutta a guscio, i semi e i cereali integrali.

C'è un solo problema: secondo Machowsky, resta ancora da verificare che immergersi in un bagno caldo con sali di Epsom permetta al corpo di assorbire il magnesio. "Non abbiamo alcuna ricerca che dimostri che il sale di Epsom venga assorbito attraverso la pelle in quantità significative, tali da influire sui livelli di magnesio nel sangue", precisa.

"I benefici di un bagno con sali di Epsom appaiono interamente correlati all'immersione in acqua calda", aggiunge Cardone. Nonostante la recente diffusione dei bagni di ghiaccio come rimedio contro l'infiammazione, secondo Cardone, un bagno caldo può migliorare la circolazione del sangue, fornendo ossigeno e nutrienti ai muscoli, e aumentando l'elasticità del tessuto connettivo. Questi effetti possono contribuire ad alleviare il dolore causato dall'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata o DOMS.

Cardone e Machowsky sostengono entrambi che un bagno caldo offra un altro beneficio indiretto per il recupero. "Forse ancora più importante è il fatto che immergersi in un bagno caldo possa essere rilassante e benefico per la nostra salute mentale ed emotiva", afferma Cardone.

La ricerca dimostra che i bagni caldi possono ridurre il cortisolo, un ormone dello stress. Uno studio apparso nel 2019 nella rivista Sleep ha anche rilevato che un bagno caldo di 10 minuti, da una a due ore prima di andare a letto, può far addormentare più velocemente e migliorare la qualità del sonno. E, di notte, una bella dormita che duri da otto a nove ore, secondo Cardone, è importante per il recupero e le prestazioni muscolari.

"In un mondo sempre più frenetico, è importante ritagliarsi del tempo per rilassarsi, ritrovare la calma e consentire al corpo di riposare e recuperare, a prescindere dall'utilizzo dei sali", sostiene Machowsky.

Inoltre, esiste il potere della risposta cervello-corpo, noto come effetto placebo. Alcuni studi di ricerca hanno riscontrato che i placebo (o trattamenti con sostanze inattive, come una pillola di zucchero) possono produrre cambiamenti fisiologici misurabili e reali, con effetti benefici simili a quelli ottenuti con le medicine. In altre parole, pensare che i bagni con sali di Epsom siano lenitivi, allevino il dolore muscolare o accelerino il recupero, potrebbe essere un motivo sufficiente per continuare a farli. "Se credi che ti facciano bene, è probabile che possano aiutarti", afferma Machowsky, anche se non sono disponibili dati validi per sostenere che questo effetto sia direttamente correlato al solfato di magnesio.