Come eseguire un power clean: 4 passaggi per principianti

Il power clean, in cui si solleva un bilanciere carico dal pavimento alle spalle, potrebbe sembrare un movimento continuo e senza interruzioni. Ma quel sollevamento prevede una moltitudine di piccole attivazioni e movimenti muscolari di grande impatto. "Atlete e atleti si alleneranno per mesi, o addirittura per anni, per eseguirlo correttamente, dato che il power clean è fondamentale per lo slancio, un esercizio ufficiale nelle competizioni olimpiche di sollevamento pesi", ha detto Megan Daley, una trainer di CrossFit di livello 1.

Secondo Daley, anche a livello non agonistico, i power clean offrono una serie di vantaggi. "[lI power clean] allena a sprigionare potenza, aspetto incredibilmente importante ogni volta in cui sia necessario iniziare un movimento rapidamente", ha affermato. "Potrebbe trattarsi di salto verticale ed esplosività nel caso degli atleti, ma anche della capacità di alzarsi velocemente dal divano o di correre dietro ai bambini".

Lo sprigionamento della potenza, o l'allenamento della potenza, è un tipo di allenamento che utilizza movimenti esplosivi per sviluppare la forza muscolare e migliorare la velocità, l'agilità e la rapidità. Uno studio apparso nel 2008 sul Journal of Strength and Conditioning ha rilevato che l'integrazione di power clean in una routine di allenamento della forza è riuscita a migliorare l'altezza del salto, la velocità dello sprint e altri movimenti esplosivi di una persona. I miglioramenti più notevoli sono avvenuti dopo 14-15 settimane consecutive di allenamento.

Continua a leggere per imparare a eseguire un power clean, scoprire come si muovono i muscoli e conoscere i vantaggi dell'inserimento dell'esercizio in una routine di rafforzamento, secondo Daley.