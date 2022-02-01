Come (ri)iniziare una routine di benessere

Quando decidiamo di fare dei cambiamenti, una voce si insinua nella nostra testa per darci direttive su come sentirci, e in genere assume due toni diversi. Il primo è quello del "sergente di ferro", l'omone senza compassione che urla alle reclute nei film di guerra, come sostiene Wignall. Il secondo è quello del "mortificatore", come afferma Sasha Heinz, PhD, psicologa dello sviluppo e mental coach specializzata nella definizione degli obiettivi e nel cambiamento del comportamento. È la voce che ti dice che devi metterti in forma o mangiare meglio se vuoi che gli altri ti accettino e se vuoi essere sempre all'altezza.



Entrambi i tipi di voce sono deleteri. "Quando siamo troppo severi con noi stessi, alimentiamo emozioni negative che non fanno altro che mettersi tra noi e il nostro obiettivo", afferma Wignall. "Liberati di questo peso e ti accorgerai di quanta energia hai a disposizione per raggiungere il tuo traguardo".



Per capire qual è il tono con cui ti parli, prova a ripetere a voce alta l'obiettivo di benessere prefissato e poi ascolta l'immediata reazione della tua voce interna. Ti sta dicendo che stai andando alla grande? Sbraita ordini come il sergente di ferro? Oppure ti fa sentire in colpa come il mortificatore?



Se la risposta è una delle ultime due, ricalibra il tuo tono in modo da renderlo gentile, incoraggiante o persino naturale. Può essere sufficiente usare un "posso", un "voglio" o un "farò" al posto di un più perentorio "devo", "ho bisogno di" o "dovrei". Dopodiché, segui il suggerimento di Wignall e scopri cosa succede. "Quando vedrai che stai andando bene o che stai addirittura superando le aspettative, il tuo cervello capirà che scoraggiarsi non porta a nulla di buono", spiega lo psicologo.