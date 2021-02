Come (ri)iniziare una routine di benessere

Alzi la mano chi, all'inizio di quest'anno, non aveva tra i buoni propositi addominali scolpiti, mangiare solo proteine magre, verdure fresche e cereali integrali, e dormire otto ore a notte.



Poi è arrivato febbraio.



"Non appena l'entusiasmo iniziale per una routine all'insegna del benessere si affievolisce e torni alla realtà, cominci a dirti 'Questa cosa non mi serve' o 'Lo farò domani', e così i tuoi progetti vanno a rotoli", spiega Sasha Heinz, PhD, psicologa dello sviluppo e coach della mentalità specializzata in definizione degli obiettivi e cambiamento comportamentale. I ricercatori dell'Università di Scranton hanno quantificato questo fenomeno in un importante studio condotto su 200 individui con buoni propositi per l'anno nuovo: solo il 19% è riuscito ad attenersi per almeno due anni ai cambiamenti positivi prefissati. Questo perché la maggior parte delle persone oggetto dello studio aveva fatto ben poco per rafforzare e supportare i propri obiettivi, mettendo in secondo piano le buone intenzioni.



Che tu appartenga a quell'81% o che la tua routine di benessere sia comunque finita a gambe all'aria da poco, con questo programma troverai tutta la carica necessaria per qualunque sana abitudine.