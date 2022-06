Come e perché riscaldarsi prima di un allenamento

Una formula da seguire



Ok, hai imparato perché dovresti riscaldarti. Ecco come farlo. Olson consiglia di dedicare al riscaldamento da 10 a 15 minuti, anche se nota che più intenso o più lungo è l'allenamento, più lungo e accurato dovrebbe essere anche il riscaldamento. Holder concorda, ma avverte di non esagerare, notando che una sessione iniziale troppo lunga o difficile può giocare seriamente contro di te. Un caso in particolare: uno studio sul "Journal of Applied Physiology" ha messo in evidenza che alcuni ciclisti che avevano partecipato a un intenso riscaldamento di 20 minuti hanno fatto registrare maggiore affaticamento muscolare e minore potenza sui pedali durante l'allenamento rispetto a quelli in cui il riscaldamento era stato più lieve e più breve.



Holder suggerisce di mantenere il riscaldamento a un livello pari a 4 o 5, su una scala di sforzo da 1 a 10, in modo da non esaurire l'energia prima dell'esercizio principale. E se hai poco tempo a disposizione, Olson consiglia di ridurre l'intensità del tuo allenamento all'inizio, poiché questi primi minuti in genere possono funzionare come periodo di preparazione.



Oltre a queste linee guida, quello riportato di seguito è un ottimo programma di riscaldamento per qualsiasi allenamento. Alla fine, dovresti aver sudato almeno un po', dice Olson, un indicatore chiave che mostra che sei pronto a dare il massimo.