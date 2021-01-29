Come e perché riscaldarsi prima di un allenamento

Il rischio di saltare i passaggi

Lo capiamo: è dura pensare di aggiungere qualche minuto in più al tuo allenamento quando è già abbastanza difficile dedicarvi del tempo. Ma è meglio che perdere potenza o dover combattere con tensioni muscolari o crampi, che possono portare a sforzi eccessivi, stiramenti o forti dolori. Tutto questo può accadere se si salta un riscaldamento, afferma Michele Olson, PhD, docente di scienze sportive presso l'Huntingdon College di Montgomery, in Alabama, nonché esperta certificata su forza e condizionamento.



Questo perché "durante l'allenamento tutti i tessuti e gli organi, compresi i muscoli e il cuore, per funzionare bene necessitano di sangue ossigenato e denso di nutrienti che circoli a livelli sempre più elevati", spiega. L'aumento dell'ossigeno tramite il riscaldamento può inoltre aiutare a prevenire la sensazione di testa leggera e impedire al cuore di saltare battiti, aggiunge. (Quest'ultima cosa non è necessariamente anomala, dice Olson, ma non è positiva se accade sul lungo periodo).



Altrettanto negativo: "Allenarsi con i muscoli tesi può creare problemi con il proprio allineamento, determinando una riduzione del controllo motorio dei muscoli più grandi", spiega David Reavy, esperto di terapia delle prestazioni e fondatore di React Physical Therapy a Chicago. Ad esempio, chi sta seduto tutto il giorno alla scrivania tende ad avere i flessori dell'anca tesi, dice, il che può causare un leggero spostamento del bacino in avanti (chiamato inclinazione anteriore). Questo rilassa eccessivamente gli addominali e i glutei durante le corse e i sollevamenti, rendendo meno efficace tutto il tuo duro lavoro.