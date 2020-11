Guida alle scuse del runner e come evitarle

Scusa n. 6: la corsa è troppo per (inserisci la tua parte dolente). Soluzione: allena la forza.

"Il dolore come scusa potrebbe in realtà celare un infortunio", spiega Bennett. "Quindi la risposta a breve termine è sì, forse non è il caso di correre. Ma non lasciarti abbattere e considera invece di aver acquisito una tecnica tale da dover passare a un allenamento più avanzato. Congratulazioni! Ora devi però chiederti quali siano le cause di questi infortuni. Stai rafforzando i flessori dell'anca? Stai lavorando su core e muscoli che stabilizzano le ginocchia, come i quadricipiti? Un po' di plank o qualche affondo all'indietro saranno più che sufficienti per fare la differenza e tenerti in forma".



Supera anche uno solo di questi ostacoli e riuscirai a capire quanto il perseverare, persino quando non lo reputi fattibile, sia uno degli aspetti più appaganti del running.



"Andare a correre certe volte è una scocciatura", afferma Bennett. "Magari non ne hai voglia perché hai appena litigato con tua madre o perché hai passato una notte in bianco. Ma quando porti a termine la tua corsa, fosse anche solo il giro dell'isolato, puoi dire di avercela fatta, di aver corso nonostante tutto, di aver scoperto qualcosa su di te. La possibilità di sentirti nuovamente così è ciò che ti fa tornare a correre. A volte hai bisogno di questa speranza quando appoggi la testa sul cuscino a fine giornata. È solo una piccola vittoria, ma la corsa è sempre pronta a concedertela".



Quindi, la prossima volta che stai pensando se allacciarti o meno le scarpe, immaginati di avere Coach Bennett su una spalla, o su entrambe, e manda al diavolo qualunque scusa.