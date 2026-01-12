Correre ti fa bene?

La risposta breve è sì.

La ricerca dimostra costantemente che la corsa e il jogging fanno bene alla salute. Come forma di esercizio aerobico, la corsa supporta la salute cardiovascolare, promuove il benessere mentale, rafforza le ossa e le articolazioni e può persino aiutarti a vivere più a lungo. E i runner non hanno bisogno di andare lontano o correre velocemente per ottenere questi benefici.

Una domanda comune è se correre ogni giorno faccia bene o male. Come la maggior parte delle cose legate al fitness e all'allenamento, la risposta dipende da fattori come la storia dell'allenamento, l'intensità, il recupero e la forma fisica generale.