3 consigli fondamentali per acquistare il paio di shorts da palestra giusto per il tuo prossimo allenamento

Lunghi o corti? Aderenti o larghi? La risposta dipende dalla tua attività e da cosa ti fa sentire più a tuo agio. Ecco alcuni suggerimenti, sulla base degli allenamenti da palestra più comuni:

Running - Per gli esercizi cardio più intensi e le attività con molto movimento, scegli gli shorts che ti aiutano a sentirti più a tuo agio senza ingombri. Gli shorts con interno gamba più corto sono un'ottima scelta per tapis roulant, ellittica, cyclette e attività aerobiche in cui la vestibilità più larga è solo una distrazione.

Training - Per gli esercizi di forza più intensi, è necessario qualcosa di flessibile e leggero senza rinunciare al supporto. Prendi in considerazione una fascia in vita sottile e confortevole che tenga gli shorts a posto durante le attività intense.

Yoga - Sul tappetino da yoga, la freschezza è una priorità assoluta. Gli shorts in morbido tessuto elasticizzato e materiale traspirante sono sinonimo di freschezza. Molti appassionati di yoga apprezzano anche un fit avvolgente con cuciture minime per il massimo comfort.

In genere, un fit più aderente è più stabile quando ci si muove molto. Ma alcuni atleti si sentono più sicuri con shorts più comodi. Gli shorts con fit rilassato e fodera offrono stabilità e comfort e aiutano a prevenire gli sfregamenti. Alcuni shorts sono dotati di fodere contenitive, che assicurano supporto e comfort grazie al fit aderente ed elasticizzato e alla tecnologia traspirante. Gli shorts a compressione si abbinano perfettamente ad altri modelli dal fit più ampio.