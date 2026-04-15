Come scegliere le scarpe da running giuste

Se ti stai chiedendo come scegliere la giusta scarpa da running, e soprattutto come dovrebbe calzare, la buona notizia è che esistono scarpe che ti faranno davvero venire voglia di correre, perché ti supportano per centinaia di chilometri, proteggono i piedi e ti aiutano a migliorare gli allenamenti. E sì, potresti persino trovare una scarpa che ti darà l'impressione di fare il lavoro duro al posto tuo.

Ma come si fa a trovare un modello che calzi alla perfezione, tipo scarpetta di Cenerentola? "Devi scegliere una scarpa che protegga e supporti l'anatomia specifica del tuo piede", consiglia Ian Klein, fisiologo dell'esercizio fisico presso l'Università dell'Ohio, specializzato in cross training e prevenzione degli infortuni. Questo significa, tanto per cominciare, che non devi scegliere solo in base all'estetica (anche se, diciamolo, l'occhio vuole la sua parte) o in base alle recensioni. Continua a leggere per saperne di più su come trovare la giusta scarpa da running e capire come dovrebbe calzare.