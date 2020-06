Come scegliere le scarpe da running giuste

Abbina la scarpa giusta alla corsa giusta

"Per le corse quotidiane, una scarpa neutra e leggermente ammortizzata è perfetta", dice Jason Fitzgerald, allenatore certificato USA Track & Field, head coach di Strength Running e presentatore di The Strength Running Podcast. La maggior parte delle scarpe da running è dotata di un mix di ammortizzazione e reattività che ti facilita nelle lunghe corse, ma ti offre comunque un ampio ritorno di energia quando vuoi aumentare il ritmo.



Durante le corse o gli allenamenti sulla velocità, una scarpa più leggera può aiutarti, spiega Bennett. (Quando vuoi dare il massimo, meno peso il piede deve sollevare a ogni passo, meglio è). Per gli allenamenti in pista, potresti prendere in considerazione l'idea di utilizzare scarpe con tacchetti, che affondano nella superficie di appoggio e ti aiutano a mantenere l'aderenza mentre scatti. "I tacchetti sono l'ideale, ma scarpe basse più leggere possono anche garantire a un runner un'eccellente sensazione di contatto con la superficie su cui corre, offrendogli allo stesso tempo la possibilità di correre sullo sterrato", dice Robyn LaLonde, coach del Nike Run Club di Chicago.



Se vuoi correre sullo sterrato, probabilmente avrai bisogno di un paio di scarpe da trail running per muoverti meglio tra radici, ciottoli e massi, e su superfici più morbide e irregolari, afferma LaLonde. Queste scarpe hanno una suola resistente e una base più ampia con un battistrada pensato per una migliore trazione sul terreno. Potresti anche provare a cercare una scarpa da trail running resistente all'acqua o impermeabile e con un collare alla caviglia per tenere lontani i detriti. Se vuoi correre su sentieri particolarmente ripidi o rocciosi, LaLonde consiglia una scarpa con un piatto suola robusto e incorporato nell'intersuola, che aiuta a proteggere i piedi da urti improvvisi e atterraggi scomodi e facilita la corsa sui pendii più ripidi.