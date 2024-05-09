Sei esercizi di stretching essenziali da fare subito dopo la corsa

Dopo aver corso, ti sarà capitato di avvertire un certo indolenzimento, un chiaro indicatore di quanto siano necessari il riposo e il recupero.

Gli esercizi di stretching sono una parte fondamentale del processo di recupero. Quando i muscoli sono caldi sono più flessibili, quindi fare stretching in questa fase può migliorare l'ampiezza dei movimenti e accelerare il recupero. Più nello specifico, fare stretching subito dopo una corsa può contribuire a ridurre la rigidità muscolare e articolare che può verificarsi dopo l'allenamento, il cosiddetto "indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata" (DOMS).



Lo stretching dopo aver corso è fondamentale, e potresti decidere di aggiungerlo anche alla tua routine pre-corsa. All'interno della fase di riscaldamento, potresti inserire alcuni esercizi di stretching dinamico, come swing delle gambe, torsioni della schiena e circonduzioni delle braccia. Questi esercizi riscaldano lentamente i muscoli, preparandoli a un'attività più intensa. Al termine dell'allenamento, devi eseguire esercizi di stretching statico (senza movimento).

Ma ancora prima, è sempre una buona idea iniziare il recupero post-corsa con il defaticamento. Questo significa ridurre l'intensità dell'esercizio per circa 5-10 minuti. Puoi fare una corsetta o camminare, oppure puoi scegliere un altro esercizio aerobico con un livello di sforzo ridotto. L'obiettivo è abbassare lentamente la frequenza cardiaca, mantenendo i muscoli caldi. In questo modo potrai mantenere le posizioni di stretching più a lungo, ma senza avere il fiatone.



Una volta completato il defaticamento, puoi iniziare con gli esercizi di stretching statico. Si tratta di esercizi isometrici (un tipo di stretching statico), utili per allungare i muscoli maggiormente sollecitati durante la corsa.

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