Come fare un piegamento in verticale sulle mani, secondo i coach di CrossFit

Per sviluppare la forza e arrivare gradualmente ai piegamenti in verticale, puoi anche posizionare i piedi sopra una scatola ed esercitarti nei piegamenti da questa posizione invertita. Se non sai ancora fare i piegamenti, inizia dalle basi: eseguili sulle ginocchia, poi sulle dita dei piedi, quindi cercando di sollevare i piedi e di assumere una posizione più verticale con il busto.

Ad Huguley piace far iniziare i suoi atleti in posizione di plank alto per poi indietreggiare con le mani fino alla posizione del cane a testa in giù (a condizione che non ci siano problemi di mobilità delle spalle). Iniziando da qui non solo sarà più facile riscaldare i muscoli delle spalle, ma anche rafforzarli, il tutto abituandosi gradualmente alla posizione capovolta.

Sebbene siano le braccia a fare gran parte del lavoro, è fondamentale concentrarsi sul rafforzamento del core per eseguire i piegamenti in verticale con la massima efficienza possibile. Se non hai forza sufficiente nel core, una volta che sali in verticale sulla parete ed esegui un piegamento, il tuo lockout (la parte finale della verticale con arti/articolazioni completamente distesi) sarà incurvato, ha detto Courtland.

"Avrai la schiena ad arco. Questa non è una posizione forte. E non è una posizione molto comoda in cui trovarsi", ha detto. Inoltre, è inefficiente e va contro gli standard del CrossFit, poiché la schiena è arcuata e la verticale è "interrotta" all'altezza delle anche, cioè non si ha una linea dritta dalla testa ai piedi, ha detto.

Se non lo stai già facendo, allenati con esercizi di stabilità del core, come dead bug, (noto anche come bird dog), in cui si alterna l'estensione di un braccio e della gamba opposta, e con il plank tradizionale, poiché questo tipo di esercizio "è direttamente correlato alla posizione capovolta che assumi quando sei in verticale sulla parete", ha detto Huguley. Inoltre, questi esercizi aiutano anche a capire come attivare il core in movimento, ha aggiunto.

Courtland ha consigliato di aggiungere movimenti come V-Up e sit-up, ma se scegli un solo esercizio per il core da integrare alla tua routine, dovrebbe essere un hollow hold, perché "corrisponde essenzialmente alla postura che cerchi di assumere quando fai la verticale", ha affermato.