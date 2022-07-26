Il miglior allenamento a corpo libero per il petto

Aumentare la massa muscolare del petto può richiedere tempo e impegno, soprattutto se non ti applichi regolarmente. Anche se per rafforzare il petto puoi investire in attrezzature come bilancieri e manubri, i trainer sostengono che gli esercizi a corpo libero possono essere molto utili per raggiungere l'obiettivo, e senza sborsare un centesimo!



"Gli allenamenti a corpo libero per il petto sono fantastici, perché hai già tutta l'attrezzatura necessaria", afferma Doug Sklar, personal trainer certificato NSCA e fondatore dello studio di fitness training PhilanthroFIT a New York City. "Non prevedono costi, puoi eseguirli praticamente ovunque e sono una forma di esercizio di comprovata efficacia".



Si tratta di esercizi che richiedono anche il "coinvolgimento costante di addominali e glutei", spiega Albert Matheny, dietista registrato, trainer di forza e preparazione fisica certificato e cofondatore di SoHo Strength Lab. "Di conseguenza", prosegue Matheny, "ottieni una maggiore attivazione muscolare in tutto il corpo, anziché isolare muscoli specifici".



È ovvio che se intendi dedicarti agli esercizi a corpo libero per il petto devi necessariamente capire quali sono i movimenti ideali ed eseguirli correttamente. Ecco le raccomandazioni dei trainer sul migliore allenamento a corpo libero per il petto.