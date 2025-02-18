Sette vantaggi correlati ai piegamenti

I piegamenti sono un esercizio ad alta efficienza ed efficacia, spesso inserito, per ottime ragioni, negli allenamenti per la forza, nei bootcamp e negli allenamenti a circuito ad alta intensità.

Aine Thomas, NASM-CPT e trainer con certificazione come nutrizionista presso The Edge Fitness Clubs, osserva: "I piegamenti possono rafforzare tantissime parti del corpo. Attivano il petto, le spalle, i tricipiti, il core e persino i glutei, e rappresentano quindi un modo efficace per aumentare la forza e la stabilità".

L'esperta precisa che, nonostante siano un ottimo esercizio, i piegamenti non vanno eseguiti tutti i giorni. "Fare piegamenti ogni giorno potrebbe causare infortuni da sforzo, in mancanza di un recupero adeguato", afferma. E aggiunge: "L'ideale sarebbe farli tre o quattro volte a settimana, in modo da dare ai muscoli il tempo di recuperare e di crescere".

Steve Stonehouse, NASM-CPT, coach di running con certificazione USATF e Director of Training and Experience per Body Fit Training, concorda: "Non consiglierei di fare piegamenti tutti i giorni, e non perché rappresentino di per sé un problema. Penso solo che il corpo abbia bisogno di un po' di tempo per riprendersi da determinati stimoli".

Prima di esaminare i numerosi vantaggi offerti dai piegamenti, è importante imparare a eseguirli nel modo corretto.