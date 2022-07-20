Cinque allenamenti per le braccia per rafforzare la parte superiore del corpo secondo trainer professionisti

Se hai gli avambracci piccoli, Hodges consiglia di aggiungere le flessioni dei polsi per fare massa e migliorare la forza di presa. "Gli avambracci svolgono un ruolo importante in ogni esercizio di allenamento della resistenza o di sollevamento", ha affermato. "Questo esercizio è fondamentale perché aumentando la forza di presa sarai in grado di spostare carichi più pesanti e lavorare per tempi più lunghi".

In altre parole, avere avambracci forti è vitale per eseguire altri esercizi, specialmente quelli che coinvolgono altre parti del braccio, come il bicipite.

Si può scegliere di eseguire questo allenamento per le braccia da seduti o in ginocchio e decidere se concentrarsi su un braccio alla volta o su entrambi contemporaneamente.

"Siediti e afferra uno o due manubri con i palmi rivolti verso l'alto", ha detto Hodges. Appoggia il braccio sulla gamba per isolare l'avambraccio durante il movimento". Se sei in ginocchio, appoggia l'avambraccio su una panca. "Espira mentre avvicini il manubrio al corpo. Contrai e inspira quando abbassi il manubrio riportandolo alla posizione di partenza".

Testi a cura di Jessica Estrada