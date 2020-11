Modi semplici per combattere l'alimentazione da stress

Se mangi regolarmente per evitare o soffocare i sentimenti, la situazione può diventare problematica. Di tutte le nostre emozioni, lo stress è uno dei maggiori fattori scatenanti, affermano Taitz e Scott-Dixon. Ciò è particolarmente vero se non hai a disposizione i tuoi tipici antistress (ad esempio, quando non puoi più guardare la partita con i tuoi amici o quando la tua lezione preferita di yoga della domenica mattina viene annullata). Il cibo è una fuga istantanea, sempre accessibile, ma temporanea, dice Taitz. Dopo aver mangiato, potresti tornare ad avvertire lo stress... e sentirti in colpa per quel sacchetto di patatine vuoto.



La sensazione di avere mangiato troppo e il senso di colpa non sono l'unico problema. Usare sempre il cibo per alleviare lo stress può comportare un aumento di peso indesiderato. E sentire che non riesci a controllare ciò che mangi può causare un effetto domino, privandoti della motivazione a mantenere una routine di allenamento costante o un programma di sonno regolare, afferma Scott-Dixon.