5 consigli per tenere sotto controllo le voglie di cibo, secondo gli esperti

1. Mangia bene il più spesso possibile.



Quando ci troviamo di fronte a voglie frequenti, di solito è perché il nostro corpo ci comunica insoddisfazione rispetto a quello che gli offriamo. In questo caso, è bene essere schietti con noi stessi e cercare di decifrare questa sensazione. Secondo Haysbert una causa potrebbero essere rilevanti lacune nutrizionali che spingono il corpo a credere di avere impellente bisogno di qualcosa per sopravvivere. Concentrati su una dieta equilibrata a base di carboidrati, grassi sani e proteine, basando la maggior parte dei tuoi pasti su alimenti integrali o minimamente processati e valuta la possibilità di ricorrere a un nutrizionista se hai ancora una tentazione costante



2. Dormi di più.



Scott-Dixon afferma che il sonno è un importantissimo regolatore metabolico. Secondo alcune ricerche, un sonno insufficiente può far aumentare l'attività del sistema edonico, accrescendo il desiderio di mangiare e a volte di abbuffarsi. Cerca di dormire a sufficienza (almeno 7 ore a notte, secondo gli esperti) per mantenere il metabolismo in equilibrio e ridurre la probabilità di voglie.



3. Non girare attorno a quello che desideri.



Se ti è mai capitato di resistere alla voglia di patatine e optare nell'ordine per qualche snack vegano e qualche pretzel, finendo poi per afferrare le patatine tanto bramate, sai già che avresti potuto risparmiarti stress e calorie assecondando da subito il tuo desiderio. Secondo Haysbert il motivo per cui ci troviamo spesso in questa situazione è che giriamo attorno alla ricompensa richiesta dal cervello. Evita questa spirale mangiando direttamente il cibo al quale non riesci a smettere di pensare, ma non senza padroneggiare il passaggio successivo…





4. L'oggettività è la chiave



Come puoi evitare lo scontro tra il sistema di desiderio e quello di gradimento? Per farlo devi ricorrere a tutta l'onestà di cui sei capace, per capire se il cibo di cui hai tanta voglia è quello di cui hai davvero bisogno. Il suggerimento di Scott-Dixon è quello di rallentare, assaporare bene quello che stai mangiando e valutare in tempo reale quanto soddisfa le aspettative elevate che avevi. Prova a dare un punteggio su una scala da uno a cinque: daresti 4 o 5 oppure 2 o 3? In quest'ultimo caso, metti via quello che è rimasto e passa oltre (e ricordatene in futuro). In caso contrario, gustati ogni singolo boccone. Ricorda che, come sostiene Haysbert, mangiare cibi deliziosi è del tutto umano e indice di amore per se stessi.





5. Amplia la tua dieta.



Haysbert sostiene d'altro canto che auto-limitarsi con un mucchio di regole o cibi da evitare e preoccuparsi in modo eccessivo di tutto quello che si mangia è ben poco umano e indice di poco amore per se stessi. Inoltre fa aumentare le voglie. Sempre secondo la consulente nutrizionista, una dieta variegata limita la frequenza di voglie perché offre al nostro corpo una gamma più soddisfacente di nutrienti da una varietà di fonti alimentari. Considerando inoltre che è naturale desiderare quello di cui abbiamo deciso di privarci, Haysbert suggerisce di concentrare l'attenzione su tutte le cose che puoi mangiare (visualizza un piatto di cereali con tantissime verdure e proteine invece di un unico alimento proteico e due contorni) e ampliare le tue opzioni provando nuovi cibi che ti facciano bene.



Qualora avessi bisogno di una conferma: seguire una "dieta variegata" non significa mangiare cioccolato, gelato, patatine fritte, pizza e biscotti, tutto insieme. Se anche lo facessi, ci penserebbe il conseguente mal di stomaco a impedirti di desiderare questi cibi in futuro…