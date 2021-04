Migliora il tuo rapporto con il cibo grazie al dialogo interiore

1. Ripensare il concetto di "buono" contrapposto a quello di "cattivo".



Invece di etichettare gli alimenti integrali e ricchi di nutrienti come buoni e gli snack dolci o salati come cattivi, considera i vantaggi offerti da ogni cibo. Ad esempio, il brownie è buonissimo, mentre i mirtilli sono gustosi e apportano vitamine, minerali e antiossidanti. Ora stai pensando in termini positivi (definiamolo un modo di pensare "positivo" rispetto a "migliore", se può aiutare), il che ti consente di gustarti gli occasionali strappi alla regola, invece di colpevolizzarti, come afferma Gardner. Inoltre, questo ti indirizza naturalmente e più frequentemente verso le opzioni più salutari, perché hai ben presente tutti i vantaggi.





2. Non fare confronti.



Quando il tuo partner inizia a mangiare più verdure e temi di non consumarne abbastanza, oppure quando un'amica pubblica una foto di qualcosa di gustoso sui social media e pensi "perché non posso essere un po' più come lei e mangiare quello che voglio?", ricorda che hai intrapreso un viaggio unico mirato al benessere, come afferma Gardner. In caso contrario, rischi di entrare in una spirale negativa auto-accusatoria anche se in effetti stai facendo progressi nelle tue abitudini alimentari. Ed è probabile che tu perda la gioia che provi quando mangi esattamente ciò che vuoi, che si tratti di un frullato proteico o di una coppa di gelato, sostiene Gardner.





3. Trova almeno un aspetto positivo.



Secondo Newsome Georges, quando osservi il tuo pasto, invece di ripeterti "ha troppe calorie" oppure "non dovrei mangiarlo", dovresti cercare un aspetto positivo. Supponiamo che tu abbia fretta e che a colazione mangi cereali al posto del porridge d'avena integrale. Anziché pensare che mangiare alimenti raffinati sia una soluzione pigra, abituati a concentrarti sui frutti di bosco e sulle banane che hai aggiunto alla colazione, e pensa: "Sto imparando a privilegiare l'equilibrio nelle mie scelte alimentari". Se non aggiungi frutta, concentrati sulla gratitudine che provi per avere sempre qualcosa da mangiare o su come il cibo rappresenti per te una forte connessione con le persone che ti hanno aiutato a raggiungere questo risultato, come suggerisce Newsome Georges. Questa mentalità può aiutarti ad avere un dialogo interiore sempre positivo e ti incoraggia a fare scelte sempre più sane, secondo Newsome Georges.





4. Crea un po' di distanza.



In uno studio pubblicato su "Clinical Psychological Science" è emerso che le persone in grado di fare scelte più sane in termini alimentari parlano con se stesse in terza persona, ovvero ciò che gli esperti chiamano "distanced self-talk". La teoria? La distanza psicologica può aiutarti a concentrarti sulla misura in cui un particolare alimento è in linea (o meno) con i tuoi obiettivi principali, rendendo più semplice rinunciare a una cupcake se non fa parte del tuo programma alimentare. Quindi, se hai problemi a gestire il tuo dialogo interiore rispetto al cibo, prova semplicemente a pronunciare il tuo nome accompagnandolo allo scopo connesso alla loro assunzione, ovvero "___ consuma pasti nutrienti ed energizzanti".



Secondo Gardner, puoi creare ancora più distanza con un po' di sana curiosità sul tuo dialogo interiore. Quando pensi "oggi ho mangiato proprio male", fatti qualche domanda. Passa in rassegna ciò che hai mangiato e probabilmente scoprirai che hai assunto tutte le verdure previste o che non hai esagerato con il pane a cena. E se hai mangiato peggio del previsto, utilizza questa circostanza come motivazione per mangiare meglio domani, come dice Gardner.





L'aspetto più interessante del dialogo interiore è che ne hai il controllo totale. Inizia a perfezionarlo un po' alla volta: potrai dare un taglio alle abitudini negative che ti porti dietro dall'infanzia e, un giorno, cambiarle per la generazione successiva.