Come migliorare la cura di sé

Quando diciamo "cura personale", pensi a "bagni di schiuma e maratone di film sotto una coperta pesante"? Se sì, non hai torto, ma forse stai tralasciando qualcosa. "La cura personale è il modo quotidiano, costante e fondamentale di prendersi cura di sé, che include la salute fisica, emotiva e mentale, per permetterti di essere la versione migliore di te", afferma Theresa Melito-Conners, PhD, esperta in materia di cura personale, consulente didattica e autrice con base in Massachusetts.



Cura personale non significa solo coccolarsi. Può significare fare qualcosa di sgradevole che alla fine ti fa bene (come andare al dentista) o regalarti esattamente ciò di cui hai bisogno in una particolare situazione (ad esempio, una vera pausa pranzo), afferma Ellen Bard, borsista di ricerca della British Psychological Society e autrice di This for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Quando lo fai, sarai in grado di fare il pieno di energia per essere presente al lavoro, in allenamento e nelle tue relazioni, afferma Bard. Invece di sprecare tempo ed energia a costringerti a rilassarti, puoi fornirti le risorse interne per risolvere i problemi per cui stai cercando di non stressarti. È come aggiungere il pezzo del puzzle mancante invece di mettere insieme un gruppo di pezzi che non si incastrano sperando che formino qualcosa.