Come migliorare la cura di sé

Quando diciamo "prendersi cura di sé", pensi a "bagni di schiuma e maratone di film sotto una coperta pesante"? Se sì, non hai torto, ma forse stai tralasciando qualcosa. "Prendersi cura di sé è il modo quotidiano, costante e fondamentale di dedicarsi al proprio benessere, che include la salute fisica, emotiva e mentale, così da essere la versione migliore di se stessi", afferma Theresa Melito-Conners, PhD, esperta in materia di cura personale, consulente didattica e autrice con base in Massachusetts. Quando sei al massimo della forma, riesci più facilmente a lasciarti alle spalle i problemi, grandi o piccoli che siano.



Prendersi cura di sé non significa solo coccolarsi. Secondo Ellen Bard, ricercatrice associata della British Psychological Society e autrice di This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care, la cura personale può significare fare qualcosa di sgradevole che alla fine ti fa bene (come andare dal dentista) o concederti ciò di cui hai esattamente bisogno in una determinata situazione (ad esempio, una vera e propria pausa pranzo). In ogni caso, prenderti cura di te ti consente di fare il pieno di energia per essere presente al lavoro, nel training e nelle tue relazioni, afferma Bard. Invece di sprecare tempo ed energie a costringerti a rilassarti, puoi trovare dentro di te le risorse per risolvere i problemi per cui stai cercando di non stressarti. È come aggiungere il pezzo mancante del puzzle invece di mettere insieme un gruppo di pezzi che non si incastrano sperando che formino qualcosa.



Secondo Bard, per prendersi cura di sé in modo efficace, è necessario conoscersi davvero. "Ciò che può fare bene a una persona potrebbe non funzionare per un'altra e ciò di cui abbiamo bisogno in un momento potrebbe non funzionare in un altro", afferma. "Prendersi cura di sé significa entrare in contatto con se stessi in modo più profondo e ascoltare ciò di cui hanno bisogno cuore, mente e corpo".



Adattare le tue attività di cura personale ai tuoi bisogni del momento è fondamentale. Se lo fai nel modo giusto, sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi. Prova a seguire questa guida, basata su approfondimenti e consigli di esperti.