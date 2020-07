Goditi il cibo con la dieta intuitiva

La cultura della dieta va oltre le mode passeggere legate alla perdita di peso e può entrare nella lingua che utilizziamo per descrivere un'alimentazione sana, afferma Harrison. "Gli inviti a 'mangiare pulito' o a evitare 'alimenti elaborati' possono sembrare sensati, ma anche quel tipo di lingua è una subdola cultura della dieta".



Per alcuni, seguire queste regole annienta il senso di soddisfazione legato al cibo, per altri può causare una serie di problemi, tra cui la fame emotiva e l'ossessione per una dieta sana. "Ci si chiede sempre: 'questo cibo è abbastanza sano? È 'abbastanza integrale'?" spiega Harrison. “Questo modo di pensare può essere frustrante e mentalmente estenuante e, in ultima analisi, può fare stare male con se stessi quando non si seguono 'rigorosamente' tali indicazioni."



. La ricerca sostiene il proprio punto di vista, dimostrando che le restrizioni alimentari e relative alla dieta sembrano inevitabilmente portare a una cosa: l'aumento di peso. In una rassegna del 2007 dell'UCLA, considerata un punto di riferimento, i ricercatori hanno esaminato 31 studi a lungo termine su diverse diete. Hanno scoperto che, indipendentemente dal protocollo, la maggior parte delle persone ha riacquistato tutto il peso perso e in seguito ha superato il precedente livello di peso, senza alcun vantaggio per la salute. Il ragionamento, spiega Harrison, è che se imponi delle restrizioni su determinati alimenti, inevitabilmente inneschi un'ossessione e un desiderio smodato di tali alimenti. E quando non si rispettano le "regole", è più probabile che si faccia una vera e propria scorpacciata sia per motivi di natura biologica che psicologica.



Mangiare in modo intuitivo elimina le regole e rende le persone responsabili.



Per iniziare, chiediti se hai fame e cosa desideri mangiare. Quindi, quando mangi, fermati una volta raggiunto uno stato di soddisfazione; dopo aver finito, chiediti se avresti potuto rendere più gratificante il pasto in qualche modo, afferma Harrison. Forse ti accorgerai che mangiare patatine a pranzo invece di un panino ti farà venire nuovamente fame un'ora più tardi oppure potresti scoprire che mangiarle sazia la tua voglia di qualcosa di salato e fa in modo che, durante il prossimo pasto o spuntino, tu mantenga meglio il controllo sul cibo che ingerisci.



Forse a questo punto starai pensando: l'unica cosa che mi soddisfa è mangiare sempre patatine e dolci. Harrison riconosce che la maggior parte delle persone attraversa questa fase di luna di miele senza limiti. "È possibile che si propenda verso cibi che ci si è sempre negati perché considerati 'cibi cattivi'", afferma. "Anche se il desiderio di cibi che in precedenza erano vietati non è detto che scompaia, sarà bilanciato da quello per altre cose". A volte si tratta ancora di patatine e dolci, ma altre volte di frutta o verdura.



Questo tipo di bilanciamento è sano, afferma. Soprattutto quando, proprio come quando eri un bambino, puoi consumare in modo intuitivo le sostanze nutritive e la quantità di cibo di cui ha bisogno il tuo corpo. Tra l'altro con estrema soddisfazione.