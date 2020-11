Leggere le etichette alimentari come un pro

1. Esamina la parte anteriore della confezione.

Considera la parte anteriore di una scatola o di una busta come uno spot: l'azienda produttrice utilizza questo spazio per vendere il suo prodotto, più che per fornirti informazioni. Anche se numerose diciture utilizzate sulle confezioni, come "biologico" o "fonte" di qualche sostanza, sono strettamente regolamentate e hanno definizioni rigorose, altre espressioni, come "naturale" o "ottenuto con vero X o Y", possono essere fuorvianti.



È ovvio che affermazioni di questo tipo possano influenzare il tuo giudizio su un prodotto. Tuttavia, ammesso che corrispondano al vero, queste stesse affermazioni non sono necessariamente correlate alla qualità nutrizionale, secondo uno studio apparso sul "Journal of Public Policy & Marketing". Facciamo un esempio: anche se un alimento è effettivamente a basso contenuto di grassi o privo di glutine, non è affatto detto che sia salutare per te. Spetta al tuo medico o dietologo stabilire se è il caso di seguire una dieta a basso contenuto di grassi o senza glutine. Questo genere di alimenti, inoltre, potrebbe presentare ulteriori controindicazioni, come vedremo in seguito.



I ricercatori chiamano questo fenomeno "health halo" (aura di salute), ossia la tendenza a supporre che "se c'è scritto che è sano, mi farà bene". Secondo Maciel, invece, "più sono le proprietà salutari decantate su un alimento, più dovremmo insospettirci. Prendiamo, ad esempio, gli spinaci. Non è che si vedano molte strategie di marketing per spingere ad acquistarli. Si vendono da soli".



2. Fai un controllo incrociato delle proprietà dichiarate.

Se la confezione indica, ad esempio, la presenza di fibre, controlla sulla tabella delle informazioni nutrizionali quanti grammi effettivamente ne contiene. "Buona fonte" di una sostanza significa che l'alimento deve contenere almeno il 10% del fabbisogno giornaliero consigliato (nel caso delle fibre, corrisponde a 2,5-3 grammi), mentre "elevata quantità" o "eccellente fonte" deve corrispondere almeno al 20% del contenuto (quindi dai 5 grammi in su), spiega Maciel.



Verifica anche l'elenco degli ingredienti per vedere se le fibre provengono da una fonte naturale, come cereali integrali, legumi, frutta e verdura, o da qualcosa di non meglio identificabile che è stato aggiunto per aumentare il contenuto di fibre, come la buccia di psillio o la cellulosa. Stesso procedimento andrebbe seguito per il contenuto proteico, verificando che sia composto da alimenti non lavorati, come i piselli, anziché da "isolato proteico di piselli". "Quanto più sono al loro stato naturale, tanto più gli alimenti sono salutari, perché sono generalmente più ricchi di nutrienti e più poveri di calorie", continua Maciel.



Prova a seguire questa procedura per ognuna delle affermazioni nutrizionali che trovi sulla confezione. Se quanto promette corrisponde più o meno a quanto effettivamente contiene, continua a indagare. In caso contrario, meglio rimettere il prodotto al suo posto: se il produttore tenta di confonderti, c'è sempre un motivo.