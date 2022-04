Conservare le energie mentali per rendere al meglio

Proprio come si può essere fisicamente affaticati dopo una corsa di 10 km o un rapido allenamento HIIT, così si può essere mentalmente provati dopo una lunga giornata di lavoro o un'attività impegnativa che dura solo pochi minuti, secondo Kristy Martin, assistente professore presso l'Institute for Sport and Exercise dell'Università di Canberra in Australia. Un'attività che causa stanchezza mentale è in genere "una cosa che preferiremmo non fare perché è davvero impegnativa o noiosa", afferma Martin.



Mentre alcuni studi hanno dimostrato che la stanchezza mentale può influire negativamente sulla capacità di mantenere un certo livello di potenza su una cyclette, svolgere un esercizio isometrico (come un plank) o mantenere la velocità di nuotata sui 1.500 metri, nessuna di queste attività sarà utile per uno sprint di 20 secondi. Questo perché la resistenza, cioè "qualsiasi attività in cui è necessario dosare le energie", secondo Martin, può richiedere uno sforzo mentale consapevole per decidere di continuare. "E poiché la stanchezza mentale aumenta la percezione dello sforzo, la decisione diventa più difficile man mano che si va avanti", afferma Martin. Durante uno sprint, d'altro canto, si ha meno tempo per pensare o perdere la motivazione.



I sintomi della stanchezza mentale sono facili da individuare: mancanza di energia, nessuna voglia di impegnarsi, sbalzi di umore, reazioni ritardate, perdita dell'attenzione e persino una minore precisione. Una teoria che Martin e i suoi colleghi hanno delineato in un recente studio si basa sull'accumulo di un composto chiamato adenosina nella parte del cervello che controlla la percezione dello sforzo, la perseveranza nelle attività e l'elaborazione del rapporto tra sforzo e ricompensa (l'adenosina viene prodotta in seguito a un'intensa attività mentale e fisica). Secondo i ricercatori, più questa sostanza si accumula nel cervello, più forte è il segnale che il cervello deve inviare per continuare a pedalare, a eseguire il plank o a nuotare, rendendo quindi il compito più impegnativo. L'adenosina blocca inoltre il rilascio della dopamina, la sostanza chimica che regola la motivazione, assestando quindi un doppio colpo alla motivazione.



La buona notizia? Se rendi le cose più semplici nella tua testa, il corpo può dare il meglio. Ecco come.