Come scoprire il tuo obiettivo e trovare la giusta motivazione

Avere uno scopo da perseguire è inoltre collegato a una migliore salute fisica e mentale e alla longevità. "Pensa al tuo perché come una sorta di principio guida, la tua stella polare personale. È ciò che motiva la direzione in cui ti muovi e ciò che fai ogni giorno, e non dovrebbe cambiare anche se le circostanze lo fanno", afferma Nicole Detling, PhD, coach di prestazioni mentali e coautrice di "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Inevitabilmente, le circostanze, grandi o piccole, cambieranno e come ti comporti in quei momenti è un riflesso di quanto sei in sintonia con ciò che ti motiva.



Supponiamo che tu perda il lavoro in ufficio. Se hai trascorso i fine settimana a cucinare cupcake per amici e parenti e ti ha fatto stare bene, potresti cogliere l'opportunità per dare una svolta alla tua vita. Invece di cercare un altro lavoretto che comporta un'infinità di incontri ed e-mail, potresti prendere lezioni di cucina e cercare un lavoro in quell'ambito. O forse avevi in programma una corsa di allenamento e un temporale sconvolge i tuoi piani. Magari il tuo perché è il legame con tuo padre, che ti accompagnava durante le corse della tua infanzia e ti incoraggia in tutte le gare. Allora, potresti cogliere questa occasione per eseguire un allenamento sulla forza apposito per i runner nel tuo salotto.



"Lo scopo fornisce l'energia, il carburante e la motivazione per alzarci dal letto la mattina", afferma Jim Afremow, PhD, psicologo dello sport e autore di "The Champion's Mind: How Great Atletes Think, Train and Thrive". "Senza uno scopo, una persona può sentirsi isolata, non motivata e alla deriva". Questo può rendere difficile andare avanti, che tu debba cercare lavoro o impegnarti in un programma di allenamento.