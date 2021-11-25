I fondamentali: la scienza di un buon sonno
Coaching
Segui questi 5 consigli per migliorare la qualità del sonno e avere un vantaggio in gara.
Un sonno profondo e rigenerante dovrebbe costituire circa un terzo della nostra vita. Ma probabilmente, come la maggior parte delle persone, non dormi abbastanza. "Oltre a influire in modo critico sulla salute generale, il sonno può aiutarci a muoverci meglio, a fare scelte alimentari più intelligenti e offre un vantaggio competitivo", dice Jennifer Martin, PhD, professoressa associata di medicina presso la UCLA e membro del Nike Performance Council.
Martin fa affidamento sulla scienza del sonno per aiutare pazienti, medici e atleti a svegliarsi riposati ogni giorno. Questo li aiuta a sentirsi meglio, a recuperare più velocemente e, in ultima analisi, a condurre una vita più sana. Ecco le sue cinque linee guida fondamentali che possono aiutarti a fare lo stesso.
- Dai priorità al sonno
Dal punto di vista biologico, la maggior parte degli adulti ha bisogno di almeno sette ore di sonno ogni notte per sentirsi al meglio. Per aiutarti a raggiungere questo obiettivo, pianifica il sonno all'interno della tua giornata come faresti con una riunione importante o una responsabilità familiare, e non lasciare che qualcuno ti scombini i piani.
- Segui il tuo ritmo
Non tutti saltano volentieri giù dal letto alle 5 del mattino. E non tutti amano stare alzati fino a tardi. Invece di forzare le tue preferenze, seguile strutturando la tua vita quotidiana intorno al tuo orologio biologico. Se non sei una persona mattiniera, pianifica il lavoro o gli allenamenti più importanti per il pomeriggio.
- Sii costante
Cercare di recuperare il sonno perduto dormendo nel weekend può cambiare i tempi dell'orologio biologico. Il lunedì mattina, così, potresti sentirti come se tu avessi il jet lag. Se invece vai a dormire e ti svegli tutti i giorni alla stessa ora, dovresti riuscire a svegliarti più facilmente e sentirti più pieno di energia. Consideralo un modo per rendere il tuo orologio biologico molto più preciso.
- Trova il giusto mood
Una camera tranquilla può aiutarti ad addormentarti più velocemente e a dormire meglio. Mantieni la stanza tranquilla, fresca e buia per rilassare completamente il corpo. Liberati del disordine, della tecnologia e di tutto ciò che riguarda il lavoro, in modo che la tua mente possa davvero lasciarsi andare.
- Non provarci troppo
Se non riesci ad addormentarti, prenditi un momento per rilassarti prima di infilarti sotto le lenzuola. Siedi sul bordo del letto, chiudi gli occhi e posa le mani in grembo, delicatamente. Porta l'attenzione sulla sensazione dei tuoi piedi contro il pavimento e delle mani sulle gambe. Concentrati su come ti senti semplicemente stando seduto in silenzio. Ancora non funziona? Vai in un'altra stanza per leggere un libro, piegare il bucato o mettere in ordine qualche scartoffia; qualsiasi attività calmante, per distrarre i tuoi pensieri dal sonno. Quando inizi a sentirti assonnato, torna a letto.