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Nike Black Friday Deals 2026: Sneakers en schoenen

(324)
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Work-outschoenen voor heren
Nike Reax 8 TR
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Herenschoenen
30% korting
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Initiator
Nike Initiator Hardloopschoen voor heren
Nike Initiator
Hardloopschoen voor heren
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Damesschoenen
Nike P-6000 SE
Damesschoenen
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Luka 5 'Luka Lifestyle' Basketbalschoenen voor kids
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Basketbalschoenen voor kids
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
30% korting
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Flex Train
Nike Flex Train Work-outschoenen voor heren
Nike Flex Train
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Sabrina 3 'Three'
Sabrina 3 'Three' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Three'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Wedstrijdschoen voor heren (straat)
Nike Zoom Fly 6
Wedstrijdschoen voor heren (straat)
30% korting
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herenschoenen
Nike Dunk Low Retro
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike United Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
+1
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
30% korting
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trailracingschoenen
Nike ACG Ultrafly Trail
Trailracingschoenen
30% korting
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Work-outschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kinderschoenen
Nike V5 RNR
Kinderschoenen
30% korting
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Court Vision Low Next Nature
Herenschoenen
30% korting
Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Slippers voor heren
Nike ReactX Rejuven8 SE
Slippers voor heren
30% korting
Nike Dunk Low Retro SE
Nike Dunk Low Retro SE Herenschoenen
Nike Dunk Low Retro SE
Herenschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Air Jordan 1 Mid SE Craft Herenschoenen
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herenschoenen
Nike Air Max Plus
Herenschoenen
30% korting
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Kleuterschoenen
Jordan 1 Low Alt SE
Kleuterschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Luka 5 'Luka Lifestyle' Basketbalschoenen
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Kinderschoenen
Nike P-6000
Kinderschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Herenschoenen
Air Jordan 1 Mid SE
Herenschoenen
30% korting
Nike SB Force 58
Nike SB Force 58 Skateschoen
Nike SB Force 58
Skateschoen
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Kinderschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
30% korting
Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 skateschoenen
Gerecyclede materialen
Nike SB Zoom Nyjah 4
skateschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Kinderschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike United Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
+1
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
30% korting
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trailracingschoenen
Nike ACG Ultrafly Trail
Trailracingschoenen
30% korting
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Work-outschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kinderschoenen
Nike V5 RNR
Kinderschoenen
30% korting
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Court Vision Low Next Nature
Herenschoenen
30% korting
Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Slippers voor heren
Nike ReactX Rejuven8 SE
Slippers voor heren
30% korting
Nike Dunk Low Retro SE
Nike Dunk Low Retro SE Herenschoenen
Nike Dunk Low Retro SE
Herenschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Air Jordan 1 Mid SE Craft Herenschoenen
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herenschoenen
Nike Air Max Plus
Herenschoenen
30% korting
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Kleuterschoenen
Jordan 1 Low Alt SE
Kleuterschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Luka 5 'Luka Lifestyle' Basketbalschoenen
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Kinderschoenen
Nike P-6000
Kinderschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Herenschoenen
Air Jordan 1 Mid SE
Herenschoenen
30% korting
Nike SB Force 58
Nike SB Force 58 Skateschoen
Nike SB Force 58
Skateschoen
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Kinderschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
30% korting
Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 skateschoenen
Gerecyclede materialen
Nike SB Zoom Nyjah 4
skateschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Kinderschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
30% korting

Nike Black Friday sneakers: jouw sport, jouw stijl 2026

Van retro ontwerpen tot splinternieuwe technologie: de Nike Black Friday sneakersale zit bomvol iconische schoenen. Leg vele kilometers af in de natuur, ga voor een persoonlijk record in de sportschool of trek de aandacht met je nieuwe schoenen op straat. Wat je ook kiest, je zult maximaal comfort en ondersteuning ervaren. Check onze Black Friday 2026 schoenensale, die je op weg helpt naar nieuwe hoogtes. Kies voor schoenen met innovatieve details om de concurrentie voor te blijven, of ga voor sneakers met een retro look en feel. Onze mid-tops met een vintage basketbaldesign hebben de look van vroeger.

Ontdek oude en nieuwe favorieten

Zoek eens naar schoenen met Max Air units in de Nike Black Friday schoenensale. Onze Air units bestaan alweer sinds 1978 en hebben nog steeds de lichtgewicht demping en het ongekende comfort waar sneakerliefhebbers voor vallen. Met Air units onder je voeten voelt lopen licht en makkelijk. Nike Air Max sneakers met OG-ontwerpdetails, zoals geribde stukken en zichtbare stiksels, zetten een moderne look neer met tijdloze details. Of kies voor een van onze nieuwste releases met edgy en futuristisch transparant rubber en gestroomlijnde designs.

Blijf comfortabel in ademende sneakers

Ventilatie houdt je voeten koel als je hard gaat. Nike Black Friday sneakers met ademend mesh laten frisse lucht naar binnen, zodat je voeten koel en droog blijven. Zo hou jij de focus die je nodig hebt om er vol voor te gaan. Mesh sneakers hebben versterkte delen zodat ze sterk genoeg zijn om de uitdagingen van jouw work-outs aan te kunnen. Zoek naar Black Friday sneakerdeals voor schoenen met een verstevigde hiel die je veiligheid en support geeft, elke keer dat je je voet neerzet.

Support voor elke sport

Rubberen buitenzolen geven je stevige grip bij het rennen en springen. Ga voor kilometerslange stabiliteit op de baan, op straat of op de loopband. Nike Black Friday schoenen met rubberen buitenzolen laten je niet los als je tot het gaatje gaat, ongeacht de ondergrond. Dankzij het profiel heb je genoeg wendbaarheid, omdat je schoenen met de natuurlijke bewegingen van je voeten meegaan.

Functionele en futuristische Nike sneakers op Black Friday

Als het om sneakers gaat, telt ieder detail. Klassieke designelementen zoals de iconische Swoosh komen samen met panelen van mesh voor next-level sportieve stijl. Ga voor schoenen in gelijke tinten, of zelfs voor volledig zwart of wit dat overal bij past, van je sportoutfit tot je casual kleding. Wil je opvallen, zoek dan in de Nike Black Friday sneakersale naar een lekker felgekleurd paar.

Innovatieve features voor topprestaties

Wil je niet alleen tijdens het sporten snel zijn maar ook ervóór, dan helpen treklussen aan de hiel en tong om je schoenen vliegensvlug aan te trekken. Zo ben je in no time klaar voor je training. Ons innovatieve vetersysteem zorgt voor een custom pasvorm waarbij je voeten stevig op hun plek blijven. Sneakers met het Nike speed lacing systeem geven je op een makkelijke manier een stevige pasvorm. Waar je ook naartoe gaat, je komt er op je best met de Nike Black Friday deals.