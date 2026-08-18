Duurzame schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen: op naar zero-waste

(101)
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Herenschoenen
+1
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Herenschoenen
€ 89,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
+1
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Court Vision Low Next Nature
Damesschoenen
€ 79,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesschoenen met reflecterende accenten
+3
Bestseller
Nike V5 RNR
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 89,99
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Dunk Low Retro
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 3
Trailrunningschoenen voor heren
€ 89,99
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Bestseller
Nike Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 269,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Herenschoenen
€ 84,99
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Kleuterschoenen
+2
Gerecyclede materialen
Nike Cosmic Runner
Kleuterschoenen
€ 44,99
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Revolution 7
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 64,99
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Hardloopschoenen voor heren (straat)
+2
Gerecyclede materialen
Nike Revolution 8
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 64,99
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Cortez Textile
Damesschoenen
€ 89,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Herenschoenen
Bestseller
Nike V5 RNR
Herenschoenen
€ 89,99
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Court Vision Low Next Nature
Herenschoenen
€ 79,99
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Trailrunningschoenen voor heren
+3
Gerecyclede materialen
Nike ACG Pegasus Trail
Trailrunningschoenen voor heren
€ 149,99
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Structure 26
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 149,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 6
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 99,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 39,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 69,99
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 119,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
+2
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 159,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
€ 114,99
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schoenen voor baby's/peuters
Gerecyclede materialen
Nike Court Borough Low Recraft
Schoenen voor baby's/peuters
€ 44,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
+5
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 279,99
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 44,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 89,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
€ 114,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 89,99
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Kleuterschoenen
+1
Gerecyclede materialen
Nike Court Borough Low Recraft
Kleuterschoenen
€ 49,99
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 7
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 79,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 279,99
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Winflo 12
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 79,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 84,99
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Kinderschoenen
+2
Gerecyclede materialen
Nike Court Borough Low Recraft
Kinderschoenen
€ 64,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor heren (straat)
+7
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 139,99
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Structure 26
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 149,99
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 3
Trailrunningschoenen voor dames
€ 89,99
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Club
Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (turf)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (turf)
€ 89,99
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Hardloopschoenen voor kids (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Cosmic Runner
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 49,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
€ 54,99
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Hardloopschoenen voor kleuters
Gerecyclede materialen
Nike Star Runner 5
Hardloopschoenen voor kleuters
€ 47,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 89,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor kids (straat)
+3
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 119,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
€ 114,99
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schoenen voor baby's/peuters
Gerecyclede materialen
Nike Court Borough Low Recraft
Schoenen voor baby's/peuters
€ 44,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
+5
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 279,99
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 44,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 89,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
€ 114,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 89,99
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Kleuterschoenen
+1
Gerecyclede materialen
Nike Court Borough Low Recraft
Kleuterschoenen
€ 49,99
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 7
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 79,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 279,99
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Winflo 12
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 79,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 84,99
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Kinderschoenen
+2
Gerecyclede materialen
Nike Court Borough Low Recraft
Kinderschoenen
€ 64,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor heren (straat)
+7
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 139,99
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Structure 26
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 149,99
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 3
Trailrunningschoenen voor dames
€ 89,99
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Club
Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (turf)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (turf)
€ 89,99
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Hardloopschoenen voor kids (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Cosmic Runner
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 49,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
€ 54,99
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Hardloopschoenen voor kleuters
Gerecyclede materialen
Nike Star Runner 5
Hardloopschoenen voor kleuters
€ 47,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 89,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor kids (straat)
+3
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 119,99

Duurzame schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen: op naar zero-waste

Wij willen onze producten van de allerbeste materialen maken, zodat jij je geweldig voelt als je ze aantrekt. Door te kiezen voor duurzame sneakers met gerecycled kunststof, leer en textiel help je uitstoot en afval te verminderen. Onze innovatieve ontwerpers en ingenieurs zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om productieafval te hergebruiken bij de productie van onze sneakers. Je krijgt zo nog steeds topkwaliteit, maar we belasten het milieu minder.


Nul afval begint bij de materialen


Materialen maken 70% van de milieulast van schoenen uit. Van het ademende gebreide bovenwerk tot het verende schuim onder je voeten. Onze duurzame schoenen hebben een verantwoord design met gerecycled materiaal uit afval na consumptie en/of productie. Neem bijvoorbeeld ons Reuse-A-Shoe programma dat bestaat sinds 1992. Oude schoenen worden omgezet in Nike Grind materialen, waar we weer nieuwe schoenen van maken. Elk onderdeel wordt fijngemalen tot korrels, zoals de rubberzolen, de schuimlaag en het leer of textiel voor de bovenkant. We gebruiken dit voor sterke garens en ook voor atletiekbanen en sportvelden. Zo beginnen we letterlijk bij de basis om de toekomst van sport te veranderen.


Geen concessies


Door slimmere materialen en hergebruik van plastic, garens en textiel stoten we minder uit. Ons doel is om duurzame schoenen en kleding te produceren met zoveel mogelijk gerecyclede materialen. Maar de schoenen moeten je wel goed laten presteren, lang meegaan en stijlvol zijn. Daarom moeten we anders gaan nadenken over hoe we producten maken. Dus we ontwerpen ons duurzame schoeisel om lang mee te gaan. En als ze versleten zijn, gebruiken we de materialen opnieuw.


Nike Air: lichter en minder afval


Zoek je duurzame sneakers met gerecyclede materialen? Dan zit je goed met onze Nike Air Max. Sinds 2008 maken we namelijk alle Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. En vanaf 2020 draaien de Air MI fabrieken volledig op hernieuwbare windkracht. We gebruiken meer dan 90% van het afval opnieuw om onze innovatieve en zachte Air zolen van te maken.


Duurzame hightech materialen


Nike Flyknit hardloopschoenen bevatten meer gerecycled materiaal dan je zou denken. De nauwkeurige Flyknit breitechnologie produceert 60% minder afval dan de traditionele ‘knippen en naaien’-methode waarmee schoenen normaal worden gemaakt. Gemiddeld bevat elk bovenwerk van Flyknit 6 tot 7 gerecyclede plastic flessen. Een ander voorbeeld is Nike Flyleather. Dat is gemaakt van minstens 50% gerecyclede leervezels. Die worden samengesmolten met synthetische vezels met behulp van waterkracht. Het heeft de geur en textuur van echt leer, maar het is beter voor het klimaat.


We zijn er nog niet


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe mee en kies voor gerecyclede schoenen en sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.