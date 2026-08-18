Duurzame schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen: op naar zero-waste
Wij willen onze producten van de allerbeste materialen maken, zodat jij je geweldig voelt als je ze aantrekt. Door te kiezen voor duurzame sneakers met gerecycled kunststof, leer en textiel help je uitstoot en afval te verminderen. Onze innovatieve ontwerpers en ingenieurs zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om productieafval te hergebruiken bij de productie van onze sneakers. Je krijgt zo nog steeds topkwaliteit, maar we belasten het milieu minder.
Nul afval begint bij de materialen
Materialen maken 70% van de milieulast van schoenen uit. Van het ademende gebreide bovenwerk tot het verende schuim onder je voeten. Onze duurzame schoenen hebben een verantwoord design met gerecycled materiaal uit afval na consumptie en/of productie. Neem bijvoorbeeld ons Reuse-A-Shoe programma dat bestaat sinds 1992. Oude schoenen worden omgezet in Nike Grind materialen, waar we weer nieuwe schoenen van maken. Elk onderdeel wordt fijngemalen tot korrels, zoals de rubberzolen, de schuimlaag en het leer of textiel voor de bovenkant. We gebruiken dit voor sterke garens en ook voor atletiekbanen en sportvelden. Zo beginnen we letterlijk bij de basis om de toekomst van sport te veranderen.
Geen concessies
Door slimmere materialen en hergebruik van plastic, garens en textiel stoten we minder uit. Ons doel is om duurzame schoenen en kleding te produceren met zoveel mogelijk gerecyclede materialen. Maar de schoenen moeten je wel goed laten presteren, lang meegaan en stijlvol zijn. Daarom moeten we anders gaan nadenken over hoe we producten maken. Dus we ontwerpen ons duurzame schoeisel om lang mee te gaan. En als ze versleten zijn, gebruiken we de materialen opnieuw.
Nike Air: lichter en minder afval
Zoek je duurzame sneakers met gerecyclede materialen? Dan zit je goed met onze Nike Air Max. Sinds 2008 maken we namelijk alle Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. En vanaf 2020 draaien de Air MI fabrieken volledig op hernieuwbare windkracht. We gebruiken meer dan 90% van het afval opnieuw om onze innovatieve en zachte Air zolen van te maken.
Duurzame hightech materialen
Nike Flyknit hardloopschoenen bevatten meer gerecycled materiaal dan je zou denken. De nauwkeurige Flyknit breitechnologie produceert 60% minder afval dan de traditionele ‘knippen en naaien’-methode waarmee schoenen normaal worden gemaakt. Gemiddeld bevat elk bovenwerk van Flyknit 6 tot 7 gerecyclede plastic flessen. Een ander voorbeeld is Nike Flyleather. Dat is gemaakt van minstens 50% gerecyclede leervezels. Die worden samengesmolten met synthetische vezels met behulp van waterkracht. Het heeft de geur en textuur van echt leer, maar het is beter voor het klimaat.
We zijn er nog niet
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe mee en kies voor gerecyclede schoenen en sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.