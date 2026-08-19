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Nike Black Friday 2026: Kleding

(703)
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
29% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt voor heren
Nike N.A.C.
T-shirt voor heren
30% korting
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
29% korting
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennistanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennistanktop voor dames
29% korting
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
28% korting
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
30% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT trainingstanktop voor heren
Nike N.A.C.
Dri-FIT trainingstanktop voor heren
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
29% korting
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende fleeceshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Nike Sportswear
Ruimvallende fleeceshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm, Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm, Plus Size)
30% korting
Nike Swim
Nike Swim Volleyshorts met binnenbroekje voor heren (13 cm)
Nike Swim
Volleyshorts met binnenbroekje voor heren (13 cm)
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt met korte mouwen en graphic voor heren
Nike Sportswear
T-shirt met korte mouwen en graphic voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike
Nike Trainingsshorts van 23 cm voor heren
Gerecyclede materialen
Nike
Trainingsshorts van 23 cm voor heren
29% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Aansluitende tanktop met graphic voor dames
Nike Sportswear
Aansluitende tanktop met graphic voor dames
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
29% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
29% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Herenshorts
Jordan Brooklyn Fleece
Herenshorts
30% korting
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende poloshirt van jersey met kant voor dames
Nike Sportswear
Ruimvallende poloshirt van jersey met kant voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
Uitverkocht
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
27% korting
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials T-shirt voor dames
Nike Sportswear Club Essentials
T-shirt voor dames
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (6 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (6 cm)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
29% korting
Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT prestatieshorts voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT prestatieshorts voor heren (18 cm)
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized jerseytuniek voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized jerseytuniek voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop
30% korting
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
30% korting
Nike
Nike Dri-FIT hardloopshirt voor heren
Nike
Dri-FIT hardloopshirt voor heren
28% korting
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT tennistanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Dri-FIT tennistanktop voor dames
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
Bestseller
Nike Unlimited
Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gekrompen trainingsjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Gekrompen trainingsjack voor dames
30% korting
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Spiderback eendelig badpak
Nike Swim HydraStrong Essential
Spiderback eendelig badpak
30% korting
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Golfshorts voor heren
Nike Dri-FIT
Golfshorts voor heren
30% korting
Nike One
Nike One Geweven damesshorts met binnenbroekje
Gerecyclede materialen
Nike One
Geweven damesshorts met binnenbroekje
30% korting
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Ruimvallende gestreepte damesshorts met halfhoge taille
Nike Sportswear Chill Poplin
Ruimvallende gestreepte damesshorts met halfhoge taille
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sportshorts voor kids
Nike Sportswear
Sportshorts voor kids
29% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Strak kort T-shirt met ribbels voor dames
Nike Sportswear
Strak kort T-shirt met ribbels voor dames
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Herenshorts
Jordan Brooklyn Fleece
Herenshorts
30% korting
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende poloshirt van jersey met kant voor dames
Nike Sportswear
Ruimvallende poloshirt van jersey met kant voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
Uitverkocht
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
27% korting
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials T-shirt voor dames
Nike Sportswear Club Essentials
T-shirt voor dames
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (6 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (6 cm)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
29% korting
Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT prestatieshorts voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT prestatieshorts voor heren (18 cm)
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized jerseytuniek voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized jerseytuniek voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop
30% korting
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
30% korting
Nike
Nike Dri-FIT hardloopshirt voor heren
Nike
Dri-FIT hardloopshirt voor heren
28% korting
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT tennistanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Dri-FIT tennistanktop voor dames
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
Bestseller
Nike Unlimited
Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gekrompen trainingsjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Gekrompen trainingsjack voor dames
30% korting
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Spiderback eendelig badpak
Nike Swim HydraStrong Essential
Spiderback eendelig badpak
30% korting
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Golfshorts voor heren
Nike Dri-FIT
Golfshorts voor heren
30% korting
Nike One
Nike One Geweven damesshorts met binnenbroekje
Gerecyclede materialen
Nike One
Geweven damesshorts met binnenbroekje
30% korting
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Ruimvallende gestreepte damesshorts met halfhoge taille
Nike Sportswear Chill Poplin
Ruimvallende gestreepte damesshorts met halfhoge taille
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sportshorts voor kids
Nike Sportswear
Sportshorts voor kids
29% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Strak kort T-shirt met ribbels voor dames
Nike Sportswear
Strak kort T-shirt met ribbels voor dames
30% korting

Nike Black Friday kledingdeals 2026: upgrade je sportoutfit

Geef je trainingen en je sportkledingcollectie een opfrisbeurt met de Nike Black Friday kledingdeals voor 2026. Met onze kleding van innovatieve stoffen behaal je jouw doelen, of dat nu in de sportschool, op het veld of in de zaal is. Ontdek de Nike Black Friday kledingsale voor dames, heren en kids, vol sportkleding die er net zo hard voor gaat als jijzelf.

Nike technologie voor je grootste uitdagingen

Als je work-out intens wordt, kun je alle hulp gebruiken om koel te blijven. Nike Black Friday sportkleding met Dri-FIT technologie voert zweet af van je huid zodat je droog en gefocust blijft. In sportkleding met Nike Breathe materiaal raak je warme lucht kwijt door ventilatie in warmere zones, zodat je nóg langer fris blijft. Wel zo lekker. Want als je je comfortabel voelt, ben je klaar voor alles wat er tijdens je training gebeurt.

Blijf warm als het afkoelt

Er zijn ook momenten waarop je juist wilt dat je sportkleding je warm houdt. Sweatshirts van geborstelde fleece vormen een ideale extra laag. In een hoodie met zakken kun je je spullen makkelijk meenemen én je handen beschermen tegen de koude wind. Ga voor een halve of hele rits om zelf te bepalen hoeveel je bedekt en hoeveel je ventileert.

Nike Black Friday kleding: door weer en wind

Nike jassen en jacks zijn je schild tegen koud en nat weer. Zoek tussen de Nike Black Friday kledingdeals naar synthetische jacks die je beschermen zonder dat ze te dik of zwaar zijn, zodat je net zo snel en wendbaar blijft als altijd. Sportjassen met een voering van fleece geven je zacht comfort in barre weersomstandigheden. En wil je zeker droog blijven, ga dan voor een jas met capuchon die je beschermt tegen de regen. We hebben ook deals op buitenkleding voor kids. Zelfs als ze de hele winter buiten spelen, houden onze jassen en jacks ze warm.

Sportkleding die met je meebeweegt

Bedek jezelf, maar beperk jezelf niet. Onze broeken, leggings en shorts zijn gemaakt van duurzame, lichtgewicht materialen waarin je alle bewegingsvrijheid vindt die je zoekt. Broeken in onze Nike Black Friday kledingsale stretchen met je mee, dus je kunt bij de meest intense work-outs net zoveel buigen en kicken als je wilt. Of kies een compressielegging of tight voor ongeëvenaarde support, die je lichaam tijdens het sporten volledig omhult. Met de stretchstof kun je op een natuurlijke manier blijven sporten, of dat nu yoga, hardlopen of kickboksen is.

Maak je look eigen met een Nike trainingspak

Als je naar je training loopt of buiten sport, heb je comfortabele kleding nodig. De juiste pasvorm is daarom essentieel. Draag een van onze complete trainingspakken voor een stylish sportlook. Onze tops en joggers hebben een ruimvallend design en een fijne hoeveelheid stretch, zodat niets jou tegenhoudt. Nike Black Friday kleding met een elastische tailleband met trekkoord geeft je een perfecte pasvorm, en de geribde manchetten houden de kou buiten. Ga voor een tweedelig trainingspak of mix en match zelf je persoonlijke look.