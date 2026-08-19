Nike Black Friday kledingdeals 2026: upgrade je sportoutfit
Geef je trainingen en je sportkledingcollectie een opfrisbeurt met de Nike Black Friday kledingdeals voor 2026. Met onze kleding van innovatieve stoffen behaal je jouw doelen, of dat nu in de sportschool, op het veld of in de zaal is. Ontdek de Nike Black Friday kledingsale voor dames, heren en kids, vol sportkleding die er net zo hard voor gaat als jijzelf.
Nike technologie voor je grootste uitdagingen
Als je work-out intens wordt, kun je alle hulp gebruiken om koel te blijven. Nike Black Friday sportkleding met Dri-FIT technologie voert zweet af van je huid zodat je droog en gefocust blijft. In sportkleding met Nike Breathe materiaal raak je warme lucht kwijt door ventilatie in warmere zones, zodat je nóg langer fris blijft. Wel zo lekker. Want als je je comfortabel voelt, ben je klaar voor alles wat er tijdens je training gebeurt.
Blijf warm als het afkoelt
Er zijn ook momenten waarop je juist wilt dat je sportkleding je warm houdt. Sweatshirts van geborstelde fleece vormen een ideale extra laag. In een hoodie met zakken kun je je spullen makkelijk meenemen én je handen beschermen tegen de koude wind. Ga voor een halve of hele rits om zelf te bepalen hoeveel je bedekt en hoeveel je ventileert.
Nike Black Friday kleding: door weer en wind
Nike jassen en jacks zijn je schild tegen koud en nat weer. Zoek tussen de Nike Black Friday kledingdeals naar synthetische jacks die je beschermen zonder dat ze te dik of zwaar zijn, zodat je net zo snel en wendbaar blijft als altijd. Sportjassen met een voering van fleece geven je zacht comfort in barre weersomstandigheden. En wil je zeker droog blijven, ga dan voor een jas met capuchon die je beschermt tegen de regen. We hebben ook deals op buitenkleding voor kids. Zelfs als ze de hele winter buiten spelen, houden onze jassen en jacks ze warm.
Sportkleding die met je meebeweegt
Bedek jezelf, maar beperk jezelf niet. Onze broeken, leggings en shorts zijn gemaakt van duurzame, lichtgewicht materialen waarin je alle bewegingsvrijheid vindt die je zoekt. Broeken in onze Nike Black Friday kledingsale stretchen met je mee, dus je kunt bij de meest intense work-outs net zoveel buigen en kicken als je wilt. Of kies een compressielegging of tight voor ongeëvenaarde support, die je lichaam tijdens het sporten volledig omhult. Met de stretchstof kun je op een natuurlijke manier blijven sporten, of dat nu yoga, hardlopen of kickboksen is.
Maak je look eigen met een Nike trainingspak
Als je naar je training loopt of buiten sport, heb je comfortabele kleding nodig. De juiste pasvorm is daarom essentieel. Draag een van onze complete trainingspakken voor een stylish sportlook. Onze tops en joggers hebben een ruimvallend design en een fijne hoeveelheid stretch, zodat niets jou tegenhoudt. Nike Black Friday kleding met een elastische tailleband met trekkoord geeft je een perfecte pasvorm, en de geribde manchetten houden de kou buiten. Ga voor een tweedelig trainingspak of mix en match zelf je persoonlijke look.