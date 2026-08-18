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Nike Black Friday hoodies 2026

(63)
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor dames
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor dames
30% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT trainingshoodie van fleece voor heren
Nike N.A.C.
Dri-FIT trainingshoodie van fleece voor heren
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performancehoodie met rits over de hele lengte en UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performancehoodie met rits over de hele lengte en UV-bescherming voor heren
30% korting
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
30% korting
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herenshirt van fleece met ronde hals en graphic
Nike Sportswear Club
Herenshirt van fleece met ronde hals en graphic
30% korting
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Tanktop voor dames
Nike Sportswear Chill Terry
Tanktop voor dames
30% korting
NikeCourt collectie
NikeCourt collectie Tennistop met ronde hals voor dames
NikeCourt collectie
Tennistop met ronde hals voor dames
30% korting
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Fleecehoodie met rits voor heren
Nike Sportswear Tech Essentials
Fleecehoodie met rits voor heren
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damestop van sweatstof
Jordan Brooklyn Fleece
Damestop van sweatstof
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
30% korting
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike oversized voetbalsweatshirt met ronde hals voor meisjes
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike oversized voetbalsweatshirt met ronde hals voor meisjes
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
Nike Pro
Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
30% korting
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
30% korting
Kobe
Kobe Dri-FIT fleece basketbalhoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Kobe
Dri-FIT fleece basketbalhoodie voor heren
30% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT fleece trainingshoodie zonder mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike N.A.C.
Dri-FIT fleece trainingshoodie zonder mouwen voor heren
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performancehoodie met UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performancehoodie met UV-bescherming voor heren
30% korting
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT hoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT hoodie voor heren
30% korting
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear City Utility
Hoodie met rits voor kids
30% korting
Jordan Flight
Jordan Flight Padded Mountainside hoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Flight
Padded Mountainside hoodie voor heren
30% korting
Nike Primary
Nike Primary Therma-FIT veelzijdige herentop met ronde hals
Gerecyclede materialen
Nike Primary
Therma-FIT veelzijdige herentop met ronde hals
15% korting
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hoodie voor heren
Jordan Flight Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Sportswear Tuned Air
Nike Sportswear Tuned Air Geweven trainingstop voor heren
Nike Sportswear Tuned Air
Geweven trainingstop voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Festivalhoodie met tie-dye voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Festivalhoodie met tie-dye voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hoodie met rits voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Hoodie met rits voor kids
30% korting
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT tennishoodie van sweatstof voor heren
NikeCourt Heritage
Dri-FIT tennishoodie van sweatstof voor heren
30% korting
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT One
Hoodie met rits voor dames
30% korting
Nike Wool Classic
Nike Wool Classic Hoodie
Nike Wool Classic
Hoodie
30% korting
Jordan Rare Air
Jordan Rare Air Fleecehoodie voor heren
Jordan Rare Air
Fleecehoodie voor heren
30% korting
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
30% korting
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary Fleece
Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike voetbalhoodie met Dri-FIT voor kids
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike voetbalhoodie met Dri-FIT voor kids
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor jongens
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor jongens
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversized hoodie voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversized hoodie voor jongens
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hoodie voor heren
Nike Sportswear
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende damespolo
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende damespolo
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Par
Nike Par Therma-FIT golfhoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Par
Therma-FIT golfhoodie voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT oversized golfhoodie voor heren
Nike Fairway Fresh
Therma-FIT oversized golfhoodie voor heren
30% korting
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweatshirt met ronde hals voor kids
Kylian Mbappé Club Fleece
Sweatshirt met ronde hals voor kids
30% korting
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Dri-FIT trainingstop van fleece voor heren
Nike Gym Heritage
Dri-FIT trainingstop van fleece voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT hoodie voor dames
30% korting
Erling Haaland Club Fleece
Erling Haaland Club Fleece Nike voetbalsweatshirt met ronde hals voor kids
Erling Haaland Club Fleece
Nike voetbalsweatshirt met ronde hals voor kids
30% korting
Nike Air
Nike Air Hoodie voor kids
Nike Air
Hoodie voor kids
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hoodie met rits voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Hoodie met rits voor kids
30% korting
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT tennishoodie van sweatstof voor heren
NikeCourt Heritage
Dri-FIT tennishoodie van sweatstof voor heren
30% korting
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT One
Hoodie met rits voor dames
30% korting
Nike Wool Classic
Nike Wool Classic Hoodie
Nike Wool Classic
Hoodie
30% korting
Jordan Rare Air
Jordan Rare Air Fleecehoodie voor heren
Jordan Rare Air
Fleecehoodie voor heren
30% korting
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
30% korting
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary Fleece
Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike voetbalhoodie met Dri-FIT voor kids
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike voetbalhoodie met Dri-FIT voor kids
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor jongens
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor jongens
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversized hoodie voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversized hoodie voor jongens
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hoodie voor heren
Nike Sportswear
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende damespolo
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende damespolo
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Par
Nike Par Therma-FIT golfhoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Par
Therma-FIT golfhoodie voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT oversized golfhoodie voor heren
Nike Fairway Fresh
Therma-FIT oversized golfhoodie voor heren
30% korting
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweatshirt met ronde hals voor kids
Kylian Mbappé Club Fleece
Sweatshirt met ronde hals voor kids
30% korting
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Dri-FIT trainingstop van fleece voor heren
Nike Gym Heritage
Dri-FIT trainingstop van fleece voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT hoodie voor dames
30% korting
Erling Haaland Club Fleece
Erling Haaland Club Fleece Nike voetbalsweatshirt met ronde hals voor kids
Erling Haaland Club Fleece
Nike voetbalsweatshirt met ronde hals voor kids
30% korting
Nike Air
Nike Air Hoodie voor kids
Nike Air
Hoodie voor kids
30% korting

Nike Black Friday hoodies en sweaters: de must-haves van 2026 in de aanbieding

Blijf lekker warm dit seizoen met Nike Black Friday hoodies in de sale. Of er nu een winterse training op de planning staat of je jezelf lekker wil inpakken na een stevige work-out, onze warme sweaters zitten altijd comfortabel. Warme spieren herstellen niet alleen sneller na een training, ze raken ook minder snel geblesseerd tijdens een work-out. Een warme trainingstop is dus superbelangrijk om optimaal te kunnen presteren. Hoodies met een rits en een capuchon met trekkoord kun je openritsen als je het warmer krijgt. Op zoek naar een warme top om je spieren te beschermen tijdens een cooling-down? Onze pull-on sweaters zijn er voor je. Verlaagde schouders en een ruimvallende pasvorm hebben een casual uitstraling. En in een slimfit sporttop vlieg je dan weer aerodynamisch over het veld.

Slimme stoffen maken het verschil

Of je nu gaat sporten bij koud weer of trailrunnen in de regen, soms moet je je goed inpakken als je een topprestatie wil leveren. Gestructureerde, dubbelgebreide materialen houden je extra warm zonder zwaar aan te voelen. En de katoenmix laat je huid ademen. Voor de koudste weersomstandigheden trek je een sweatshirt aan met Therma-FIT technologie. Dit lichte materiaal houdt de natuurlijke lichaamswarmte vast tussen de vezels.

Gemaakt om lang mee te gaan

In onze Nike Black Friday hoodiesale vind jij je favoriete extra laagje. Platte naden en superzachte stoffen irriteren de huid niet, zelfs wanneer je ze lang draagt. Je kunt je hoodie of sweater dus telkens opnieuw aantrekken. Onze slijtvaste materialen gaan lang mee en zijn makkelijk te wassen. Je favoriete trui ziet er dus langer fris uit.

Materialen die met je meebewegen

We maken onze Nike Black Friday sweatshirts met veel stretch zodat ze altijd met je meebewegen. Elastische boorden en zomen schieten snel weer op hun plek en houden koude lucht tegen. Zo blijf jij lekker warm. Sweatshirts met een fleece voering in de zakken houden je handen warm bij fris weer. En in zakken met een ritssluiting heb je waardevolle spullen altijd bij de hand.

Iconische stijl

Je verdient sportkleding die er goed uitziet én lekker zit. Met de Nike Black Friday sweaterdeals is het nú het moment voor een upgrade. Vertegenwoordig je voetbalploeg in clubkleding met authentieke merkdetails of laat zien wat je favoriete merk is met de iconische Nike Swoosh. Voor een subtiele look hebben we sweatshirts met ton sur ton branding die bij elke garderobe passen. Mag het wat opvallender? Geen probleem. We hebben ook felle kleuren en stoere prints waarmee je de ster van de sportschool wordt. En hoodies met bijpassende joggers geven je een complete look.