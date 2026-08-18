Nike Black Friday hoodies en sweaters: de must-haves van 2026 in de aanbieding
Blijf lekker warm dit seizoen met Nike Black Friday hoodies in de sale. Of er nu een winterse training op de planning staat of je jezelf lekker wil inpakken na een stevige work-out, onze warme sweaters zitten altijd comfortabel. Warme spieren herstellen niet alleen sneller na een training, ze raken ook minder snel geblesseerd tijdens een work-out. Een warme trainingstop is dus superbelangrijk om optimaal te kunnen presteren. Hoodies met een rits en een capuchon met trekkoord kun je openritsen als je het warmer krijgt. Op zoek naar een warme top om je spieren te beschermen tijdens een cooling-down? Onze pull-on sweaters zijn er voor je. Verlaagde schouders en een ruimvallende pasvorm hebben een casual uitstraling. En in een slimfit sporttop vlieg je dan weer aerodynamisch over het veld.
Slimme stoffen maken het verschil
Of je nu gaat sporten bij koud weer of trailrunnen in de regen, soms moet je je goed inpakken als je een topprestatie wil leveren. Gestructureerde, dubbelgebreide materialen houden je extra warm zonder zwaar aan te voelen. En de katoenmix laat je huid ademen. Voor de koudste weersomstandigheden trek je een sweatshirt aan met Therma-FIT technologie. Dit lichte materiaal houdt de natuurlijke lichaamswarmte vast tussen de vezels.
Gemaakt om lang mee te gaan
In onze Nike Black Friday hoodiesale vind jij je favoriete extra laagje. Platte naden en superzachte stoffen irriteren de huid niet, zelfs wanneer je ze lang draagt. Je kunt je hoodie of sweater dus telkens opnieuw aantrekken. Onze slijtvaste materialen gaan lang mee en zijn makkelijk te wassen. Je favoriete trui ziet er dus langer fris uit.
Materialen die met je meebewegen
We maken onze Nike Black Friday sweatshirts met veel stretch zodat ze altijd met je meebewegen. Elastische boorden en zomen schieten snel weer op hun plek en houden koude lucht tegen. Zo blijf jij lekker warm. Sweatshirts met een fleece voering in de zakken houden je handen warm bij fris weer. En in zakken met een ritssluiting heb je waardevolle spullen altijd bij de hand.
Iconische stijl
Je verdient sportkleding die er goed uitziet én lekker zit. Met de Nike Black Friday sweaterdeals is het nú het moment voor een upgrade. Vertegenwoordig je voetbalploeg in clubkleding met authentieke merkdetails of laat zien wat je favoriete merk is met de iconische Nike Swoosh. Voor een subtiele look hebben we sweatshirts met ton sur ton branding die bij elke garderobe passen. Mag het wat opvallender? Geen probleem. We hebben ook felle kleuren en stoere prints waarmee je de ster van de sportschool wordt. En hoodies met bijpassende joggers geven je een complete look.