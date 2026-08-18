  1. Nike Black Friday
    2. /
    3. /
  3. Kleding

Nike Black Friday fitnesskleding 2026

Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT knit trainingsshorts voor heren (13 cm)
Nike N.A.C.
Dri-FIT knit trainingsshorts voor heren (13 cm)
30% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt voor heren
Nike N.A.C.
T-shirt voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
28% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
30% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT trainingstanktop voor heren
Nike N.A.C.
Dri-FIT trainingstanktop voor heren
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
30% korting
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm, Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm, Plus Size)
30% korting
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike
Nike Trainingsshorts van 23 cm voor heren
Gerecyclede materialen
Nike
Trainingsshorts van 23 cm voor heren
29% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
29% korting
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
29% korting
Nike Indy
Nike Indy Sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Indy
Sport-bh met lichte ondersteuning
29% korting
Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT prestatieshorts voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT prestatieshorts voor heren (18 cm)
30% korting
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike One
Nike One Geweven damesshorts met binnenbroekje
Gerecyclede materialen
Nike One
Geweven damesshorts met binnenbroekje
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
30% korting
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
30% korting

Nike Black Friday fitnesskleding 2026: voor krachtige prestaties

Geef je training een boost met Nike Black Friday fitnesskleding met korting. Of je nu je warming-up doet, je grenzen verlegt of herstelt na het trainen, met de juiste sportkleding haal je alles uit jezelf. Denk aan handige losse pasvormen voor meer bewegingsvrijheid en superstretchy stoffen voor extra comfort. Ga je je in het zweet werken? Geen probleem, want onze sportkleding voert vocht af en droogt snel. Bij koud weer kies je voor een licht jack, een fleece joggingbroek en een thermo-basislaagje. Zo blijf je lekker warm tijdens je work-out.

Verbeter je prestaties

Comfortabele sportkleding moet kunnen ademen. Daarom hebben we Nike Black Friday fitnesskleding met ventilatiepanelen voor een betere luchtcirculatie. Door de inzetstukken onder de oksels kun je vrijuit bewegen in onze cropped en relaxed fit tanktops. Zoek je naar kleding met extra ondersteuning? Kijk dan eens naar compressie-ondergoed en basislaagjes die strak om je lichaam zitten. En overweeg eens een twee-in-een-short met een strakke voering, zodat je zeker weet dat je korte broek alles goed bedekt. Ook onze sport-bh's zijn er met verschillende ondersteuningsniveaus, van licht tot stevig. En ze zijn gemaakt van soepele materialen die hun vorm goed behouden.

Blijf gefocust

Als je hard traint, ga je zweten. Kies daarom tijdens Nike Black Friday voor fitnesskleding met Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet af van je huid zodat het sneller kan verdampen. Zo blijf jij langer fris en comfortabel. Door slimme details zoals minimale naden heb je minder last van schuren en irritatie. De brede, elastische taillebanden van onze leggings en de onderbanden van onze sport-bh's en croptops zitten stevig om je lichaam, zonder te knellen.

Neem al je belangrijke spullen mee

Of je nu de weg of de baan op gaat, je moet je telefoon, sleutels en oortjes ergens laten tijdens je training. Daarom maken we onze joggingbroeken, korte hardloopbroeken en fitnessleggings met genoeg zakken. Tussen de Nike Black Friday deals op fitnesskleding vind je kleding met steekzakken en ritszakken aan de zijkant. Bij sommige broeken zitten er extra verborgen zakken aan de achterkant van de taille. Aan de binnenkant van de tailleband zit vaak ook nog een trekkoord, waardoor je zelf je perfecte pasvorm kiest.

Iconische stijl

Als je hard werkt, mag je er ook goed uitzien. Daarom is er Nike Black Friday fitnesskleding in allerlei modellen en kleuren. Houd het simpel met klassieke designs in zwart of wit. Of ga voor opvallend met grote kleurvlakken, gave prints en felle tinten. Kijk ook eens naar onze sportkleding met Nike Stealth Evaporation technologie. Die camoufleert vocht, zodat je er fris uit blijft zien. Wat je ook kiest deze Nike Black Friday, je fitnesskleding is altijd gemaakt van zachte stoffen die goed op hun plek blijven zitten. Zo kun jij vol vertrouwen sporten.