Nike Black Friday sport-bh's 2025: vind jouw ideale fit
Ervaar precies de juiste ondersteuning met onze Nike Black Friday-sale op sport-bh's. Ga voor soepele naden en perfecte pasvormen die zorgen voor een cleane finish bij elke outfit. Bovendien zijn onze zachte en duurzame stoffen ultra-stretchy, zodat ze de hele dag door comfortabel zitten. Je vindt sport-bh's met een hoge halslijn, een V-hals of bandjes, uiteraard altijd met de Nike Swoosh als teken van topkwaliteit.
Draag hem zoals je wil met onze aanpasbare designs. Op de rug verstelbare sport-bh's zorgen voor een perfecte fit. De uitneembare vulling geeft je de vrijheid om vol zelfvertrouwen te sporten. Voor een maximale bedekking kies je een bh met vaste vullingen die blijven zitten terwijl je stretcht, buigt en rent. Of ervaar gestroomlijnd comfort in een veelzijdige tanktop met een ingebouwde bh – speciaal ontworpen om jou moeiteloos te helpen bewegen. We hebben ook modellen met een stevige ondersteuning tussen onze sport-bh's in de Nike Black Friday-sale. Die geven je de stabiliteit die je nodig hebt om een high-intensity work-out te doen met zo min mogelijk afleiding. Op weg naar een yogales? Dan is een sport-bh met een lichte ondersteuning die met je meebeweegt ideaal – zodat jij je kunt focussen op je volgende pose.
Als je work-out intensiever wordt, is een sport-bh uit de Nike Black Friday-sale met onze innovatieve Dri-FIT technologie het antwoord. De vochtafvoerende vezels zorgen ervoor dat zweet op je huid sneller verdampt. We hebben ook deals voor sport-bh's met ademende, geperforeerde delen die lucht doorlaten zodat je koel en comfortabel blijft. Onze flexibele stoffen zorgen ondertussen voor complete bewegingsvrijheid, terwijl ze hun vorm behouden .
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Kies voor een sport-bh uit de Nike Black Friday-deals met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de kleding met ten minste 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.