  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Kleding
    3. /
    4. /
  4. Sport-bh's

Nike Black Friday sport-bh's 2025(14)

Nike Swoosh Medium Support
Nike Swoosh Medium Support Padded sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh Medium Support
Padded sport-bh
50% korting
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh
50% korting
Nike Alate High Support
Nike Alate High Support Padded aanpasbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Alate High Support
Padded aanpasbare sport-bh
50% korting
Nike Swoosh High Support
Nike Swoosh High Support Non-padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh High Support
Non-padded verstelbare sport-bh
50% korting
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Zenvy Strappy
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
50% korting
Nike Swoosh Light Support
Nike Swoosh Light Support Non-padded sport-bh
Net binnen
Nike Swoosh Light Support
Non-padded sport-bh
50% korting
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Indy Light Support
Padded verstelbare sport-bh (Plus Size)
40% korting
Nike One
Nike One Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike One
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
50% korting
Nike Alate All U
Nike Alate All U Licht gevoerde sport-bh met U-vormige hals en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Alate All U
Licht gevoerde sport-bh met U-vormige hals en lichte ondersteuning
30% korting
Nike Indy x NorBlack NorWhite
Nike Indy x NorBlack NorWhite Padded sport-bh met print en lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Indy x NorBlack NorWhite
Padded sport-bh met print en lichte ondersteuning
30% korting
Nike Indy Plunge
Nike Indy Plunge Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Indy Plunge
Padded sport-bh met medium ondersteuning
35% korting
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
25% korting
Nike Zenvy
Nike Zenvy Licht gevoerde sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Zenvy
Licht gevoerde sport-bh met lichte ondersteuning
24% korting
Nike Form
Nike Form Non-padded triangle sport-bh met lichte ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Form
Non-padded triangle sport-bh met lichte ondersteuning
25% korting

Nike Black Friday sport-bh's 2025: vind jouw ideale fit

Ervaar precies de juiste ondersteuning met onze Nike Black Friday-sale op sport-bh's. Ga voor soepele naden en perfecte pasvormen die zorgen voor een cleane finish bij elke outfit. Bovendien zijn onze zachte en duurzame stoffen ultra-stretchy, zodat ze de hele dag door comfortabel zitten. Je vindt sport-bh's met een hoge halslijn, een V-hals of bandjes, uiteraard altijd met de Nike Swoosh als teken van topkwaliteit.


Draag hem zoals je wil met onze aanpasbare designs. Op de rug verstelbare sport-bh's zorgen voor een perfecte fit. De uitneembare vulling geeft je de vrijheid om vol zelfvertrouwen te sporten. Voor een maximale bedekking kies je een bh met vaste vullingen die blijven zitten terwijl je stretcht, buigt en rent. Of ervaar gestroomlijnd comfort in een veelzijdige tanktop met een ingebouwde bh – speciaal ontworpen om jou moeiteloos te helpen bewegen. We hebben ook modellen met een stevige ondersteuning tussen onze sport-bh's in de Nike Black Friday-sale. Die geven je de stabiliteit die je nodig hebt om een high-intensity work-out te doen met zo min mogelijk afleiding. Op weg naar een yogales? Dan is een sport-bh met een lichte ondersteuning die met je meebeweegt ideaal – zodat jij je kunt focussen op je volgende pose.


Als je work-out intensiever wordt, is een sport-bh uit de Nike Black Friday-sale met onze innovatieve Dri-FIT technologie het antwoord. De vochtafvoerende vezels zorgen ervoor dat zweet op je huid sneller verdampt. We hebben ook deals voor sport-bh's met ademende, geperforeerde delen die lucht doorlaten zodat je koel en comfortabel blijft. Onze flexibele stoffen zorgen ondertussen voor complete bewegingsvrijheid, terwijl ze hun vorm behouden .


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Kies voor een sport-bh uit de Nike Black Friday-deals met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de kleding met ten minste 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.