Nike Black Friday golf-sale: ervaar ongekend comfort
Sla je slag in de Nike Black Friday golf-sale vol golfkleding en accessoires van hoge kwaliteit. Van gilets en jacks tot schoenen en petten: ieder item is ontworpen om jou op je best te helpen spelen.
Steek je voeten in het nieuw met de Nike Black Friday deals voor golfschoenen. Nike React foam geeft onze schoenen soepele demping, maar verzwaart ze niet.
We hebben ook schoenen met een extra gestabiliseerde hiel, die je helpen bij de overgang naar je downswing. Als het kwik daalt, blijf je warm met tops, jacks en gilets met Nike Therma-FIT ADV technologie. Deze cosy stof houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast zodat je warm blijft in de buitenlucht. Wordt het spannend en krijg je het warm, dan is een broek, rok of short met Nike Dri-FIT technologie perfect. Dit zweetafvoerende materiaal houdt je droog en comfortabel. Zo kun je spelen zonder afleiding.
In de Nike Black Friday golf-sale vind je ook lichtgewicht, sterke handschoenen. Die zijn gemaakt van stretchstof zodat je natuurlijk kunt bewegen en in alle comfort kunt spelen. Ontdek dus nu de Nike Black Friday golf-deals en update je look.