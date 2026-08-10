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Nike Black Friday 2026: Basketbal

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Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Luka 5 'Luka Lifestyle' Basketbalschoenen voor kids
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Basketbalschoenen voor kids
30% korting
Sabrina 3 'Three'
Sabrina 3 'Three' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Three'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
29% korting
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Luka 5 'Luka Lifestyle' Basketbalschoenen
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
30% korting
Jordan Heir Series 2 'Oh Sheila'
Jordan Heir Series 2 'Oh Sheila' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Oh Sheila'
Basketbalschoenen
30% korting
Luka
Luka T-shirt voor heren
Luka
T-shirt voor heren
30% korting
Jordan Dri-FIT Jumpman
Jordan Dri-FIT Jumpman Hoofdband
Jordan Dri-FIT Jumpman
Hoofdband
30% korting
Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Basketbalschoenen
Tatum 4 SE
Basketbalschoenen
30% korting
KD18 'International Blue'
KD18 'International Blue' Basketbalschoenen
KD18 'International Blue'
Basketbalschoenen
30% korting
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals'
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals'
Basketbalschoenen
30% korting
Jordan Sport
Jordan Sport Geweven Diamond herenshorts met Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Geweven Diamond herenshorts met Dri-FIT
30% korting
A'One 'Stone Mauve'
A'One 'Stone Mauve' A'ja Wilson Basketbalschoenen
A'One 'Stone Mauve'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
30% korting
Nike Dominate 8P
Nike Dominate 8P Basketbal
Nike Dominate 8P
Basketbal
28% korting
Air Jordan 40 'Wolf Grey'
Air Jordan 40 'Wolf Grey' Basketbalschoenen
Air Jordan 40 'Wolf Grey'
Basketbalschoenen
30% korting
Luka 5
Luka 5 Kleuterschoenen
Luka 5
Kleuterschoenen
30% korting
Milwaukee Bucks Statement Edition
Milwaukee Bucks Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Milwaukee Bucks Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
30% korting
Luka 77 'Chicago'
Luka 77 'Chicago' Basketbalschoenen voor kids
Luka 77 'Chicago'
Basketbalschoenen voor kids
30% korting
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecebroek voor heren
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecebroek voor heren
30% korting
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Kleuterschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Team Hustle D 12
Kleuterschoenen
30% korting
Tatum 4
Tatum 4 Kleuterschoenen
Tatum 4
Kleuterschoenen
30% korting
Memphis Grizzlies Essential
Memphis Grizzlies Essential Nike NBA-herenshirt
Memphis Grizzlies Essential
Nike NBA-herenshirt
30% korting

Nike Black Friday basketbalshirts 2026: laat zien wie je bent

Niets is zo urban cool als een basketbalshirt. Of je nu op het veld staat of in het park, een iconisch NBA-shirt in de kleuren van je team laat zien waar je passie ligt. En welk team dat ook is, alle shirts hebben één ding gemeen: de innovatie van Nike. Een goed voorbeeld hiervan is onze Dri-FIT technologie die zweet afvoert van de huid en zorgt voor snelle verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft. De Nike Black Friday basketbalsale is het perfecte moment om je uitrusting te updaten.

En als gewone hoge sneakers niet goed genoeg zijn, ga dan voor een paar basketbalschoenen. Achter elk klassiek Nike ontwerp zit een wereld aan technologie – van Jordans tot LeBrons. Van lichtgewicht, ademende materialen voor maximaal comfort, tot ondersteuning en demping voor de nodige bescherming.

Onze schoenen met speciaal ontwikkelde gripzolen maken snel starten en stoppen probleemloos. Innovatieve veters houden je voet stevig op de juiste plek. Het is geen wonder dat de beste spelers ter wereld voor onze schoenen kiezen. Profiteer van de Nike Black Friday deals op basketbalshirts en schoenen en scoor de beste prijs.