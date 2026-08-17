  1. Basketbal
    2. /
  2. Kleding

Basketbalkleding

Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Herenshorts van mesh met Dri-FIT
Bestseller
Jordan Sport
Diamond Herenshorts van mesh met Dri-FIT
€ 49,99
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 Crew sokken met demping (1 paar)
Nike Elite 2.0
Crew sokken met demping (1 paar)
€ 15,99
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT Basketbalshorts voor heren (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike DNA
Dri-FIT Basketbalshorts voor heren (21 cm)
€ 49,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
€ 39,99
"LICHT OF ROBUUST? DE SABRINA 4 IS HET ALLEBEI."
"LICHT OF ROBUUST? DE SABRINA 4 IS HET ALLEBEI."
-Sabrina Ionescu
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Crossover
Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
€ 54,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketbaltop zonder mouwen voor heren
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketbaltop zonder mouwen voor heren
€ 54,99
Griekenland trainingsshirt
Griekenland trainingsshirt Nike basketbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Griekenland trainingsshirt
Nike basketbalshirt voor heren
€ 34,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jerseyshorts voor heren
Gerecyclede materialen
KD x NOCTA
Nike Jerseyshorts voor heren
€ 79,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damesshorts met mesh
Jordan Sport
Damesshorts met mesh
€ 39,99
Nike Elite Crew
Nike Elite Crew Basketbalsokken
Nike Elite Crew
Basketbalsokken
€ 14,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 37,99
Nike DNA
Nike DNA Basketbalshorts voor kids (13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketbalshorts voor kids (13 cm)
€ 39,99
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crew sokken (3 paar)
Nike Everyday Elevated
Crew sokken (3 paar)
€ 19,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond damesshorts (10 cm)
€ 59,99
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketbalshorts voor heren (15 cm)
Ja Standard Issue
Basketbalshorts voor heren (15 cm)
€ 69,99
Kobe
Kobe Dri-FIT basketbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Kobe
Dri-FIT basketbalshorts voor heren
€ 59,99
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama'
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama' Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama'
Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
€ 104,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT basketbalshorts van fleece voor heren (13 cm)
Nike Standard Issue
Therma-FIT basketbalshorts van fleece voor heren (13 cm)
€ 64,99
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics
Boston Celtics Nike NBA-herenshirt
Boston Celtics
Nike NBA-herenshirt
€ 34,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketbalshorts van fleece van sweatstof voor heren (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketbalshorts van fleece van sweatstof voor heren (21 cm)
€ 69,99
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Kobe 'Mamba Day'
Kobe 'Mamba Day' Dri-FIT Max90 T-shirt voor heren
Kobe 'Mamba Day'
Dri-FIT Max90 T-shirt voor heren
€ 49,99

Basketbalkleding: zet je wedstrijdbeentje voor

Laat je door niets tegenhouden met basketbalkleding waarin je je als een prof voelt. We hebben high-tech leggings en shorts voor heren en dames, die maximale ondersteuning, comfort en flexibiliteit bieden. Ga voor Dri-FIT tops die zweet afvoeren, zodat het snel kan verdampen. Je kunt kiezen voor losvallende T-shirts, jerseys en tanktops met op het spel geïnspireerde graphics, of het eenvoudig houden met een strakke performance-top met de iconische Swoosh erop.

Comfort is essentieel op het veld, maar net zo belangrijk daarbuiten. Kleed je in onze comfortabele, met fleece gevoerde trainingsbroeken en bijpassende hoodies, ontworpen om je warm te houden tijdens het afkoelen of opwarmen. Koop basketbalkleding van professionele kwaliteit in de kleuren van je favoriete speler, zodat je je team met trots kunt vertegenwoordigen.

Aanstormende NBA-junioren zullen gek zijn van onze basketbaloutfits voor kids, of het nu gaat om wedstrijdklare kleding om hun vaardigheden te verbeteren of grafische shirts en loungewear geïnspireerd op hun favoriete spelers. Je vindt hier ook superzachte baby-basketbalkleding voor toekomstige spelers en superfans.