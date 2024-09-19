De beste Nike basketbalshorts voor kids
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In deze comfortabele basketbalshorts kunnen ze er helemaal voor gaan.
Of ze nu op weg zijn naar de NBA of vooral voor de lol basketballen, de jonge basketballers in je leven kunnen niet zonder basketbalshorts om op het veld alles uit zichzelf te halen.
Dankzij het zweetafvoerende materiaal, een ruimvallende pasvorm voor snelle bewegingen over het veld en een elastische tailleband die niet afzakt, kunnen ze met de beste basketbalshorts voor kids hun focus op het spel houden in plaats van bezig te zijn met hoe hun kleding zit. En of je nu te maken hebt met de nieuwe LeBron, Sabrina Ionescu of Giannis, je kunt er gerust op zijn dat ze de juiste gear hebben om er vol voor te gaan.
Heb je eenmaal de beste basketbalshorts voor kids gescoord, dan kun je de look afmaken met T-shirts, jerseys en basketbalschoenen van Nike, zodat je een complete set klaar hebt liggen.
Shop hieronder de beste basketbalshorts voor kids van Nike.
1. Nike Dri-FIT Elite 23 shorts
De Nike Elite 23 basketbalshorts voor kids met de kenmerkende Dri-FIT technologie zijn ideaal voor alles van een snel potje op het veldje in de buurt tot een toernooi dat het hele weekend duurt. Het zweetafvoerende en lichte materiaal zorgt dat kids comfortabel en koel blijven, zelfs als ze op volle snelheid over het veld racen.
Mesh vlakken bieden aanvullende ventilatie en de ruimvallende pasvorm geeft totale bewegingsvrijheid, waardoor die lay-up toch nog net lukt. En omdat de basketbalshorts voor kids in veel kleuren beschikbaar zijn, kun je een paar kiezen dat past bij de kleuren van hun favoriete team.
2. Nike Dri-FIT Elite shorts
Eenvoudig, stijlvol en gemaakt om in te spelen. Deze basketbalshorts voor kids zijn een logische keuze als je op zoek bent naar iets eenvoudigs en functioneels voor je jonge basketballer. Dri-FIT technologie en een aansluitende elastische tailleband vormen een praktische combinatie die niet in de weg zit – voor volledige focus tijdens het spelen. Op het zwart van de shorts zie je geen zweet of stof als de kids op een buitenveld spelen, wat dus extra fijn is voor wie de was doet.
3. Nike DNA shorts
Slimme details, zoals een handige ritszak en een elastische tailleband met trekkoord, maken deze basketbalshorts voor kids tot een makkelijke en praktische keuze voor op het veld en daarbuiten. Een klassiek, geborduurd Swoosh logo geeft deze eenvoudige shorts met contrasterende biezen een sportieve touch. En met een binnennaad van 13 cm die ruim boven de knie valt, zijn ze ideaal voor kids die houden van basketbalshorts met kortere pijpen.
4. Nike Dri-FIT DNA shorts
Licht knit Dri-FIT materiaal is een must om kleine basketballers koel te houden als ze het veld op en neer rennen. Deze ruimvallende basketbalshorts voor kids zijn gemaakt om te zorgen dat ze zich fris blijven voelen tijdens de vele uren dat ze bezig zijn hun spel te verfijnen. De gestreepte zoom geeft een klassieke draai aan het geheel en dankzij de steekzakken en een extra zak met ritssluiting kunnen ze makkelijk een snackje meenemen.
5. Nike Dri-FIT shorts
Natuurlijk wil je dat hij de beste basketbalshorts voor jongens heeft om comfortabel aan zijn sprints of vrije worpen te werken tijdens de training. Deze lichte, ruimvallende shorts voldoen aan alle eisen en zijn een must-have voor jonge basketballers. De shorts hebben een oversized Swoosh en zijn verkrijgbaar in verschillende klassieke kleuren zodat je atleet ook nog keuze heeft wanneer hij met vrienden een partijtje gaat spelen.
6. Nike Dri-FIT Elite peutershorts
Wie weet wordt jouw mini-me wel de volgende Steph Curry en in basketbalshorts voor peuters kunnen ze er alvast lekker op los dribbelen. Met deze klassieke, ventilerende basketbalshorts bewegen je jonge atleten met zelfvertrouwen, op welk niveau ze ook spelen.
Tekst: Aemilia Madden