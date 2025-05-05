Shop nu de beste Nike basketbalhoodies
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Bekijk de beste Nike basketbalhoodies voor op het veld en daarbuiten.
Of je hem nu tijdens de laatste training voor de wedstrijd wilt dragen, jezelf warm wilt houden op de reservebank of je favoriete team of speler wilt aanmoedigen, de Nike basketbalhoodies hebben een casual look en alles wat spelers verwachten van sportkleding die gemaakt is om te presteren.
Deze truien en basketbalhoodies met rits van Nike zijn gemaakt van premium, zweetafvoerende materialen en een losse, ruime pasvorm. Zo kunnen spelers een driepunter scoren of een vrije worp doen met optimale mobiliteit en comfort voor het bovenlichaam.
Nike biedt een uitgebreid assortiment basketbalhoodies aan in game-ready materialen die ervoor zorgen dat spelers warm en goed gekleed zijn, zowel op het veld als daarbuiten. Bekijk hieronder de beste Nike basketbalhoodies.
De 5 beste stijlen Nike basketbalhoodies
1. Nike Dri-FIT Basketbalhoodies
Een basketbalhoodie met zweetafvoerende materialen is essentieel om te presteren op het veld. Zodra het lichaam is opgewarmd, willen spelers niet tegengehouden worden door een vochtige en zweterige hoodie.
Nike Dri-FIT materiaal verspreidt vocht over het oppervlak van het kledingstuk, zodat het sneller verdampt. Zo blijven spelers koel en droog zodra ze beginnen te zweten.
Veel Nike Basketball hoodies zijn gemaakt met Nike Dri-FIT technologie, in klassieke pasvormen met fleece en superzachte sweatstof.
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2. Nike Therma-FIT Basketbalhoodies
Als je buiten een potje gaat spelen, probeer dan eens een hoodie met Nike Therma-FIT technologie. Dit materiaal is gemaakt om spelers te helpen op temperatuur te blijven, zonder het té warm te krijgen.
De Nike Therma-FIT ADV A.P.S. hoodie is bijvoorbeeld een lichte en ventilerende laag die warmte vasthoudt, met ritsen aan de zijkant die spelers kunnen openen voor meer ventilatie als dat nodig is.
3. Kobe Bryant basketbalhoodies
Als je je wilt laten inspireren door grootsheid, dan is de Kobe Bryant kledinglijn echt iets voor jou. Nike biedt verschillende Therma-FIT en Dri-FIT hoodies die ideaal zijn als extra laagje bij koud en slecht weer. Deze hoodies zijn ook verkrijgbaar in kindermaten.
4. Nike A'One hoodie
Nike heeft de langverwachte A'One collectie onthuld, ontworpen in samenwerking met WNBA-ster A'ja Wilson. De collectie omvat verschillende artikelen, waaronder de stijlvolle A'One hoodie, die een opvallende stijl combineert met premium comfort. De ruimvallende hoodie heeft een satijnen voering en bevat verschillende persoonlijke designelementen in de kenmerkende stijl van Wilson — een eerbetoon aan haar familie en roots. De A'One collectie wordt in mei 2025 uitgebracht en heeft als doel de volgende generatie atleten te inspireren. De collectie bestaat uit hoogwaardige gear die het zelfvertrouwen en de passie van Wilson weerspiegelt.
5. Big-and-Tall Basketbalhoodies
Voor basketballers die big & tall-maten kopen, biedt Nike allerlei basketbalhoodies. Bij Nike tops zijn stijlen met de markering 'tall' 1,75 inch (4,5 cm) langer dan de standaardmaten en de mouwlengte wordt afhankelijk van de pasvorm mee aangepast.
Nike basketbalhoodies zijn verkrijgbaar in maten XS t/m 4XL tall. Kijk voor meer informatie over maten in de Nike maattabellen.
Tekst: Emily Shiffer