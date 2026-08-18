Basketbalshirts en tops: kies voor extra ademend vermogen
Basketbal vergt veel van je lichaam. Wij passen onze basketbalshirts daarop aan met ademende materialen en innovatieve functies. Wat dacht je bijvoorbeeld van onze Nike Dri-FIT technologie? Deze stof voert zweet van de huid af en verspreidt het over het oppervlak van het kledingstuk. Zo kan het zweet snel verdampen en blijf je langer koel en droog, zelfs tijdens de zwaarste wedstrijden. Ondertussen bieden mesh panelen en ventilatieopeningen maximaal ademend vermogen, waardoor je langer kunt blijven doorgaan. Onze basketbal-T-shirts en tops zijn daarnaast licht van gewicht, dus ook dat houdt een soepel spel niet tegen. Zoek je ultieme luchtigheid? Ga voor een mouwloos model met een een ruime pasvorm. Ook tops met een gespleten zoom zijn perfect om vrijer te kunnen bewegen tijdens het dribbelen, draaien en dunken.
Er zijn zoveel verschillende kleuren en ontwerpen dat je altijd een basketbaltop naar je smaak vindt. We maken onze basketbaltops en -shirts in neutrale tinten die overal bij passen, maar ook in felle kleuren om op te vallen op het veld. Plus we hebben de officiële shirts van basketbalclubs. Op die manier kun jij je favoriete basketbalster vertegenwoordigen en opvallen in een basketbal-T-shirt met coole graphics. Let ook op de details, zoals de contrasterende gekleurde boorden en onze iconische Nike Swoosh als teken van kwaliteit. Maar er is nog meer. Zo voorkomen platte naden schuurplekken en geven ze onze basketbalshirts een gestroomlijnder profiel. Niets weerhoudt je nog van langdurig presteren op topniveau zodra het fluitsignaal klinkt.
Jij presteert op het basketbalveld, maar wij willen ook op het gebied van duurzaamheid presteren. Met ons Nike Move to Zero programma willen we naar een CO2-vrije en afvalvrije toekomst. Om dat te bereiken gebruiken we duurzame materialen voor onze basketbalshirts, zoals gerecycled polyester en nylon gemaakt van plastic flessen, oude tapijten en visnetten. Doe met ons mee en kies voor kledingstukken met het label ‘Duurzame materialen’.