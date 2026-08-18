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NBA Basketbalshirts en tops

(165)
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketbaltanktop voor dames
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson
Basketbaltanktop voor dames
€ 44,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketbalshirt voor heren
€ 44,99
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama'
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama' Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 'Victor Wembanyama'
Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
€ 104,99
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 37,99
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
Gerecyclede materialen
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
€ 94,99
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
€ 84,99
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Basketbalshirt voor heren
Kobe
Nike Dri-FIT Basketbalshirt voor heren
€ 39,99
Griekenland trainingsshirt
Griekenland trainingsshirt Nike basketbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Griekenland trainingsshirt
Nike basketbalshirt voor heren
€ 34,99
Nike
Nike Basketbalshirt heren
Nike
Basketbalshirt heren
€ 44,99
Jordan
Jordan Brooklyn Football Club oversized T-shirt met graphic voor kids
Jordan
Brooklyn Football Club oversized T-shirt met graphic voor kids
€ 29,99
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials NBA-herenshirt
Orlando Magic Essentials
NBA-herenshirt
€ 34,99
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor kids
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor kids
€ 84,99
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics
Boston Celtics Nike NBA-herenshirt
Boston Celtics
Nike NBA-herenshirt
€ 34,99
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor kids
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor kids
€ 84,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketbaltop zonder mouwen voor heren
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketbaltop zonder mouwen voor heren
€ 54,99
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Ruimvallend T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Ruimvallend T-shirt voor dames
€ 37,99
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike Swingman NBA jersey voor kids
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike Swingman NBA jersey voor kids
€ 84,99
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT basketbalshirt
Sabrina
Nike Dri-FIT basketbalshirt
€ 44,99
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman jersey
Gerecyclede materialen
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman jersey
€ 104,99
Golden State Warriors
Golden State Warriors Nike NBA-herenshirt
Golden State Warriors
Nike NBA-herenshirt
€ 34,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike basketbaljersey voor heren
KD x NOCTA
Nike basketbaljersey voor heren
€ 119,99
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club T-shirt voor heren
Memphis Grizzlies Club
T-shirt voor heren
€ 34,99
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
€ 104,99
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Swingman Nike Dri-FIT jersey voor kids
Boston Celtics Statement Edition
Swingman Nike Dri-FIT jersey voor kids
€ 94,99
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club T-shirt voor heren
Golden State Warriors Club
T-shirt voor heren
€ 34,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 54,99
San Antonio Spurs Courtside
San Antonio Spurs Courtside Jordan '85 NBA Statement T-shirt voor heren
San Antonio Spurs Courtside
Jordan '85 NBA Statement T-shirt voor heren
€ 39,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA T-shirt met korte mouwen voor heren
KD x NOCTA
T-shirt met korte mouwen voor heren
€ 54,99
Jordan
Jordan Brooklyn Realtree T-shirt voor kids
Jordan
Brooklyn Realtree T-shirt voor kids
€ 24,99
Kobe 'Mamba Day'
Kobe 'Mamba Day' Dri-FIT Max90 T-shirt voor heren
Kobe 'Mamba Day'
Dri-FIT Max90 T-shirt voor heren
€ 49,99
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces Nike Dri-FIT WNBA Victory jersey
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces
Nike Dri-FIT WNBA Victory jersey
€ 99,99
Jordan
Jordan Brooklyn T-shirt met graphic voor kids
Jordan
Brooklyn T-shirt met graphic voor kids
€ 24,99
LeBron 'Shoe Bag'
LeBron 'Shoe Bag' Nike basketbalshirt voor heren
LeBron 'Shoe Bag'
Nike basketbalshirt voor heren
€ 49,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike basistop met lange mouwen voor heren
KD x NOCTA
Nike basistop met lange mouwen voor heren
€ 64,99
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketbaltop zonder mouwen voor heren
Ja Standard Issue
Basketbaltop zonder mouwen voor heren
€ 64,99
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport T-shirt voor kids
Net binnen
Jordan Dri-FIT Sport
T-shirt voor kids
€ 24,99
Miami Heat Icon Edition Swingman
Miami Heat Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Net binnen
Miami Heat Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Slovenië
Slovenië Jordan Limited Jersey Road jersey voor heren
Net binnen
Slovenië
Jordan Limited Jersey Road jersey voor heren
€ 89,99
Jordan
Jordan Brooklyn Auto '84 T-shirt voor peuters
Jordan
Brooklyn Auto '84 T-shirt voor peuters
€ 22,99
Jordan
Jordan T-shirt met filmposter-graphic voor kids
Jordan
T-shirt met filmposter-graphic voor kids
€ 27,99
Nike
Nike Basketbalshirt heren
Nike
Basketbalshirt heren
€ 44,99
Jordan
Jordan T-shirt met Brasil graphic voor kids
Jordan
T-shirt met Brasil graphic voor kids
€ 27,99
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Chicago Bulls
Chicago Bulls Nike NBA-herenshirt
Chicago Bulls
Nike NBA-herenshirt
€ 34,99
Nike
Nike Basketbalshirt heren
Nike
Basketbalshirt heren
€ 49,99
Chicago Bulls Icon Edition Swingman
Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Chicago Bulls Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers City Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club T-shirt voor heren
Boston Celtics Club
T-shirt voor heren
€ 34,99
Team 31
Team 31 T-shirt met logo voor heren
Team 31
T-shirt met logo voor heren
€ 34,99
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Dri-FIT T-shirt voor heren
Jordan Sport Quai 54
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 49,99
Jordan
Jordan MJ's Repair Shop T-shirt voor peuters
Jordan
MJ's Repair Shop T-shirt voor peuters
€ 24,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT basistanktop zonder mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT basistanktop zonder mouwen voor heren
€ 34,99
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Indiana Pacers Icon Edition Swingman
Indiana Pacers Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Indiana Pacers Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Denver Nuggets Statement Edition
Denver Nuggets Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Denver Nuggets Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Mesh jersey voor heren
Jordan Sport Quai 54
Mesh jersey voor heren
€ 59,99
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Dri-FIT Sport Statement T-shirt voor kids
Jordan Quai 54
Dri-FIT Sport Statement T-shirt voor kids
€ 27,99
Jordan
Jordan '85 Logo Brazil T-shirt voor kids
Jordan
'85 Logo Brazil T-shirt voor kids
€ 29,99
Miami Heat Icon Edition Swingman
Miami Heat Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Net binnen
Miami Heat Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Slovenië
Slovenië Jordan Limited Jersey Road jersey voor heren
Net binnen
Slovenië
Jordan Limited Jersey Road jersey voor heren
€ 89,99
Jordan
Jordan Brooklyn Auto '84 T-shirt voor peuters
Jordan
Brooklyn Auto '84 T-shirt voor peuters
€ 22,99
Jordan
Jordan T-shirt met filmposter-graphic voor kids
Jordan
T-shirt met filmposter-graphic voor kids
€ 27,99
Nike
Nike Basketbalshirt heren
Nike
Basketbalshirt heren
€ 44,99
Jordan
Jordan T-shirt met Brasil graphic voor kids
Jordan
T-shirt met Brasil graphic voor kids
€ 27,99
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Chicago Bulls
Chicago Bulls Nike NBA-herenshirt
Chicago Bulls
Nike NBA-herenshirt
€ 34,99
Nike
Nike Basketbalshirt heren
Nike
Basketbalshirt heren
€ 49,99
Chicago Bulls Icon Edition Swingman
Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Chicago Bulls Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers City Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club T-shirt voor heren
Boston Celtics Club
T-shirt voor heren
€ 34,99
Team 31
Team 31 T-shirt met logo voor heren
Team 31
T-shirt met logo voor heren
€ 34,99
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Dri-FIT T-shirt voor heren
Jordan Sport Quai 54
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 49,99
Jordan
Jordan MJ's Repair Shop T-shirt voor peuters
Jordan
MJ's Repair Shop T-shirt voor peuters
€ 24,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT basistanktop zonder mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT basistanktop zonder mouwen voor heren
€ 34,99
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Indiana Pacers Icon Edition Swingman
Indiana Pacers Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Indiana Pacers Icon Edition Swingman
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Denver Nuggets Statement Edition
Denver Nuggets Statement Edition Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Denver Nuggets Statement Edition
Jordan Swingman Dri-FIT NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Mesh jersey voor heren
Jordan Sport Quai 54
Mesh jersey voor heren
€ 59,99
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Dri-FIT Sport Statement T-shirt voor kids
Jordan Quai 54
Dri-FIT Sport Statement T-shirt voor kids
€ 27,99
Jordan
Jordan '85 Logo Brazil T-shirt voor kids
Jordan
'85 Logo Brazil T-shirt voor kids
€ 29,99

Basketbalshirts en tops: kies voor extra ademend vermogen

Basketbal vergt veel van je lichaam. Wij passen onze basketbalshirts daarop aan met ademende materialen en innovatieve functies. Wat dacht je bijvoorbeeld van onze Nike Dri-FIT technologie? Deze stof voert zweet van de huid af en verspreidt het over het oppervlak van het kledingstuk. Zo kan het zweet snel verdampen en blijf je langer koel en droog, zelfs tijdens de zwaarste wedstrijden. Ondertussen bieden mesh panelen en ventilatieopeningen maximaal ademend vermogen, waardoor je langer kunt blijven doorgaan. Onze basketbal-T-shirts en tops zijn daarnaast licht van gewicht, dus ook dat houdt een soepel spel niet tegen. Zoek je ultieme luchtigheid? Ga voor een mouwloos model met een een ruime pasvorm. Ook tops met een gespleten zoom zijn perfect om vrijer te kunnen bewegen tijdens het dribbelen, draaien en dunken.

Er zijn zoveel verschillende kleuren en ontwerpen dat je altijd een basketbaltop naar je smaak vindt. We maken onze basketbaltops en -shirts in neutrale tinten die overal bij passen, maar ook in felle kleuren om op te vallen op het veld. Plus we hebben de officiële shirts van basketbalclubs. Op die manier kun jij je favoriete basketbalster vertegenwoordigen en opvallen in een basketbal-T-shirt met coole graphics. Let ook op de details, zoals de contrasterende gekleurde boorden en onze iconische Nike Swoosh als teken van kwaliteit. Maar er is nog meer. Zo voorkomen platte naden schuurplekken en geven ze onze basketbalshirts een gestroomlijnder profiel. Niets weerhoudt je nog van langdurig presteren op topniveau zodra het fluitsignaal klinkt.

Jij presteert op het basketbalveld, maar wij willen ook op het gebied van duurzaamheid presteren. Met ons Nike Move to Zero programma willen we naar een CO2-vrije en afvalvrije toekomst. Om dat te bereiken gebruiken we duurzame materialen voor onze basketbalshirts, zoals gerecycled polyester en nylon gemaakt van plastic flessen, oude tapijten en visnetten. Doe met ons mee en kies voor kledingstukken met het label ‘Duurzame materialen’.