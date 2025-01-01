Air Max Muse schoenen en sneakers: geef kracht aan je pas
Verken je grenzen en verbreek je records met de Air Max Muse sneakers. Onze reis begon met baanbrekende hardloopschoenen, dus het is geen verrassing dat innovatieve schoenen maken in ons DNA zit. Flexibele bovenwerken helpen je voet op natuurlijke wijze te bewegen. Ondertussen geven gripvaste buitenzolen je controle en zelfvertrouwen op elk oppervlak. En dat alles in een strak, futuristisch design, zodat je er op je best uitziet terwijl je traint.
Onze beroemde Air Max demping vormt het hart van het Air Max Muse design. Geperste luchtkamers in de zool vangen de impact op van elke stap, sprong en landing. Daarna veren ze terug naar hun oorspronkelijke vorm, waarbij ze je voortstuwen. Zo ga je vol energie je volgende uitdaging aan. Omdat deze demping op lucht is gebaseerd, voelen je schoenen licht en comfortabel aan. Voeg daar onze zachte foam-demping aan toe voor extra support, en je bent klaar om te gaan.
Omdat jezelf uitdagen betekent dat je jezelf in het zweet gaat werken, hebben onze Air Max Muse schoenen strategisch geplaatste mesh panelen in het bovenwerk. Deze ademende stof zorgt voor luchtcirculatie, zodat je voeten koel blijven en overtollige warmte snel kan ontsnappen. Leren accenten geven de schoen een premium look en extra stevigheid.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om met ons mee te doen, kies je voor Air Max Muse schoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.