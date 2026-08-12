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Air Max 270 Schoenen

(10)
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Kinderschoenen
Nike Air Max 270
Kinderschoenen
€ 119,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Kleuterschoenen
Nike Air Max 270
Kleuterschoenen
€ 99,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Schoen voor baby's/peuters
Nike Air Max 270
Schoen voor baby's/peuters
€ 79,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Customized herenschoenen
Customize
Customize
Nike Air Max 270 By You
Customized herenschoenen
€ 179,99
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Custom damesschoenen
Customize
Customize
Nike Air Max 270 By You
Custom damesschoenen
€ 179,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 270
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
30% korting

Til je stijl naar een hoger niveau met Nike Air Max 270

Geïnspireerd op twee iconische modellen (de Air Max 180 en Air Max 93) gaat de Nike Air Max 270 nog een stap verder: het luchtkussen in deze schoen is 270 graden zichtbaar. Deze sneaker maakt van Air een lifestyle –een sportieve performance-schoen die ook perfect is om hele dagen te dragen. De combinatie van een grote Max Air unit en de dual-density foamzool is gemaakt voor mensen on the move.

Boven het Max Air gedeelte is deze schoen superzacht en flexibel. De Air Max 270 geeft steun en ventilatie waar je die nodig hebt. Door de asymmetrische veters blijft de Air Max 270 extra goed op z'n plek. Kies een van de vele kleurencombinaties met opvallende Max Air unit om je streetwear-outfits af te maken.

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